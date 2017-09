Na kladenské autobusy lidé čekají marně. Nejsou řidiči

Praha - Vyvěšené jízdní řády autobusů prostě neplatí. Takový byl v uplynulém týdnu stav na Kladensku – a problémy zasáhly i do Prahy. Spousty cestujících stojících na zastávkách na Zličíně i na Dejvické čekaly na svůj spoj do Kladna marně. Autobus prostě nepřijel. A mezi reptajícími pasažéry se šířila dva slova: už zase. Marné čekání se totiž nemile opakovalo, opakovalo – a opakovalo.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Problémy, které začaly o posledním srpnovém víkendu se začleněním Kladenska do Pražské integrované dopravy, přetrvaly po celý uplynulý týden. Pokud pasažéři zavolali na informační linku zveřejněnou na jízdních řádech, mohli navíc zjistit, že není plně funkční. A když se podívali na webové stránky Pražské integrované dopravy, v sekci mimořádností zjistili znepokojivou zprávu: nepojede celá řada spojů: dopravce ČSAD MHD Kladno autobusy nevypravil na linky. Důvod? Personální výpadek.

Po víkendu musí vše fungovat

Jestliže někdo zprvu mávl rukou s tím, že zavádění novinek může mít své mouchy a situace se postupně „usadí“, byl zklamán. Zlepšení se nedostavilo; v pátek naopak situace vygradovala. Nevyjelo 81 spojů. Nastal kolaps, shoduje se s míněním cestujících středočeské hejtmanství, které je objednavatelem veřejné dopravy.

Vedení kraje proto nejen hovoří o hrubém porušení smlouvy, kvůli němuž budou uplatněny sankce – především ale volá po nápravě. Kladenského dopravce i celou skupinu Arriva, k níž tamější ČSAD patří, hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) vyzvala k okamžitému řešení.

Trvá na tom, že po víkendu už jízdní řády prostě platit musí. Tak, aby v pondělí, kdy začíná nový školní rok, vyjely všechny nasmlouvané spoje. Aby se žáci i učitelé dostali do škol a do škol lidé do zaměstnání.

Nastoupili noví řidiči

Podaří se to? „Uděláme pro to všechno,“ řekl v pátek po jednání na krajském úřadu Deníku šéf kladenského ČSAD Ludomír Landa. Nepopírá, že problém souvisí s tím, že firmě chybějí řidiči. Cestující však nestojí o to, aby slyšeli vysvětlování. Zajímá je něco jiného: co s tím?

„Jednu linku v září odjede jiný dopravce jako subdodávku,“ řekl Deníku Landa. Minulostí se mají stát i trable s nedostatkem řidičů: v pátek nastoupilo pět nových, dalších pět má firma „půjčených“ – a rovněž pětice má do půlky září přijít z rekvalifikace.

#clanek|3331315#



Začlenění Kladenska do Pražské integrované dopravy provázelo navýšení počtu spojů, přičemž firma podle Landových slov předpokládala, že musí přijmout deset nových šoférů. Odhad se ukázal jako chybný: potřebovala jich 17. Právě s tím jsou spojeny všechny výpadky spojů na několika linkách včetně páteřního spojení s Prahou: denně nevyjíždí šest až osm autobusů, protože k jejich volantu není koho posadit.



Že by se problémy mohly překlopit i do dalšího týdne? Nepřijatelné, trvá na svém Jermanová. „Věřím, že ČSAD MHD Kladno společně se svou mateřskou společností Arriva nepříjemnosti do pondělí vyřeší. Ať už je to vlastními silami nebo prostřednictvím jiné dopravní společnosti, která dopravci vypomůže,“ konstatovala hejtmanka.