Na dvě konference ČVUT přijede 400 vědců z celého světa

Praha - Informační systémy a elementární fyzika, to jsou témata dvou mezinárodních konferencí, které na začátku září pořádá České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze. Organizátoři předpokládají účast více než 400 odborníků z Evropy, Ameriky, Asie i Austrálie. V obou případech jde o významné konference s mnohaletou tradicí, z nichž jedna je v Česku vůbec poprvé.

Rektorát ČVUT. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Konferenci věnovanou informačním systémům (FedCSIS) hostí Fakulta informačních technologií ČVUT, jejíž děkan Pavel Tvrdík se tak stal předsedou letošního ročníku. „FedCSIS je největší mezinárodní multi-konference ve střední Evropě, zabývající se počítačovými vědami a informačními systémy. Pro naši fakultu je velkou poctou pořádat takové významné setkání informatiků," uvedl Tvrdík.

K nejvýznamnějším hostům patří Jan Vitek

Čtyřdenní program začíná už v neděli a organizátoři si od něj slibují nejen podnětné přednášky, ale zejména navázání nových partnerství mezi akademickou obcí a průmyslem. Zúčastnit by se mělo přes 300 odborníků z celého světa.



Mezi nejvýznamnější hosty patří Jan Vitek, profesor matematiky z univerzity v Bostonu. Jeho hlavní oblastí jsou programovací jazyky a s fakultou informačních technologií ho spojuje tamní laboratoř pro výzkum těchto jazyků, kterou vede.

Letošním tématem je i fyzika Higgsova bosonu

O den později, v pondělí 4. září, začne 36. mezinárodní sympozium fyziků, bádajících v oblasti elementárních částic. Toto vědecké setkání nese název Fyzika srážky. „Název konferenční řady - Physics in Collision - to je fyzika srážky nebo fyzika ve srážce, skutečně velmi přiléhavě charakterizuje podstatu bádání, kterému se experimentální fyzici věnují. Neboť právě obraz srážky elementárních částic vypovídá o jejich struktuře, vlastnostech a silách působících mezi nimi," uvedl Václav Vrba z Centra aplikované fyziky a pokročilých detekčních systémů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (FJFI) ČVUT.

Mezi letošní témata sympozia patří i fyzika Higgsova bosonu. Tuto elementární částici, jejíž existenci vědci předpokládali už od 60. let minulého století, se podařilo experimentálně prokázat v letech 2012 a 2013 právě díky vědcům z FJFI. Výrazně se podíleli na vývoji a výstavbě detektoru, který ji umožnil nalézt.



Sympozium potrvá do pátku, pořadatelé na něm očekávají více než stovku vědců. V Česku bylo dosud jen jedinkrát, a to v roce 2005. V minulosti ho hostily Izrael, Japonsko, Mexiko a vůbec nejčastěji USA.