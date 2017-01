Na dálnici klouzal led, potom i hektolitry nafty

Praha - Upozornění meteorologů, kteří s předstihem varovali před namrzajícími srážkami postupně předcházejícími ve sněžení, se naplnila v plném rozsahu. Již od noci na úterý. Zima předvedla, co opravdu dokáže, a zkomplikovala život řidičům i chodcům. Zvláště šoféři, kteří v noci absolvovali delší trasy, hovořili o tom, jak si „užili" zimní jízdy – někteří zmiňovali i takové nástrahy jako bílou tmu či černý led. I když zima vystrčila nikoli růžky, ale přímo rohy, v metropoli i v okolí to přineslo jen komplikace. Potíže sice byly vážné, ovšem jízda se obešla bez tragédií – byť na silnicích nebylo patrné, že by se motoristé zalekli a aut ubylo.

dnes 11:24 SDÍLEJ:

Zledovatělý povrch vozovky. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Luboš Pavlíček

Ačkoli silničáři vyjeli s veškerou technikou už večer, všude prostě být nemohli. Chodkyně Jiřina Sládečková nicméně Deníku potvrdila, že při večerní cestě autobusem od stanice metra Kačerov na krčské sídliště viděla oranžová auta údržby hned dvě – jedno větší a jedno menší. Policisté uzavřeli kvůli ledovce část úseku silnice druhé třídy „Vidím, že je sůl nad zlato – ale platí to jen pro auta. My chodci máme smůlu," poznamenala a ukázala pod nohy. Na rozdíl od vozovky leželo na chodníku jen to, co napadlo shůry. Pokud však Sládečková procházela stejnými místy i ráno, jistě si všimla, že na chodnících bylo prometeno. Ráno i během dopoledne pociťovali komplikace hlavně řidiči na příjezdech do metropole. Na Praze-východ dokonce policisté kvůli ledovce uzavřeli půl druhého kilometru dlouhý úsek silnice druhé třídy od Kostelce nad Černými lesy severním směrem na Krupou a řidiči museli využít objízdné trasy přes Svatbín. Hasiči se museli vypořádat s masivním únikem nafty Komplikacím se však nevyknuly ani dálnice. Na Praze-východ to byla především namrzlá D11, uvízlý kamion u Mirošovic zkomplikoval jízdu od Benešova, další kamion blokoval třeba cestu podél Vltavy ve Štěchovicích na Praze-západ. Největší malér ovšem přinesla havárie kamionu na příjezdu do metropole po strakonické dálnici D4. Tam na kilometru 17,5 – u Mníšku pod Brdy – bourala už v pět ráno těžká nákladní souprava, jejíž řidič narazil do svodidel. Nikomu se nic nestalo, ale hasiči se museli vypořádat s masivním únikem nafty. V metropoli si řidiči museli poradit se zimními obtížemi Té vytekly na komunikaci stovky litrů. Dálnice zůstala uzavřena ještě po desáté, policisté odkláněli dopravu na exitu 18. Řidiči se nevyhnuli zdržení šplhajícímu se i ke třičtvrtěhodině. I přímo v metropoli a na Pražském okruhu si řidiči museli poradit se zimními obtížemi. Dopolední havárie kamionu přibrzdila provoz na okraji metropole v ulici Do Horoměřic; i tato nehoda se obešla bez zranění. Zhruba ve stejném čase – kolem půl desáté – se také střetly osobní auto s nákladním poblíž stanice metra Stodůlky a vytvořily překážku v Jeremiášově ulici. „Typickými" dopravními nehodami v metropoli se ovšem staly střety dvou osobních aut, které končily jen pomačkanými plechy. Čtěte také: Praha zaplatí milion korun muži, který uklouzl na chodníku

Autor: ČTK