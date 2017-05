Na českých dálnicích začne fungovat jednotné evropské mýto

Ředitelství silnic a dálnic ČR společně s firmou Kapsch úspěšně otestovalo software, díky kterému lze v Česku platit mýto prostřednictvím evropské služby elektronického mýtného (EETS).

Evropským dopravcům, kteří budou využívat služeb některého z poskytovatelů EETS, se tak do budoucna výrazně zjednoduší placení mýtného. Nebudou si už totiž již muset při užívání zpoplatněných pozemních komunikací v České republice pořizovat českou palubní jednotku. Může se to týkat až 370 tisíc zahraničních kamionů, které každoročně jezdí po tuzemských zpoplatněných silnicích.

„Práce na dalším rozvíjení českého mýta a jeho otevření Evropě pokračují rychle, už v září budeme připraveni jednat s jednotlivými poskytovateli evropské služby elektronického mýtného o možnosti poskytovat tuto službu na území České republiky. Dopravcům se tak v příštích letech výrazně zkrátí administrace při placení mýta," říká ministr dopravy Dan Ťok.

Před týmem expertů z Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) a stávajícího provozovatele Kapsch nyní stojí systémové a integrační testy centrálního systému mýta. Na začátku léta budou následovat prověrky kompletního procesu platby mýta v otevřeném prostředí – takzvané "end-to-end testy". Pak už přijde pilotní provoz v podobě testování EETS na reálných mýtných transakcích pod testovacími branami.

„Není to naše první EETS implementace, podobně jsme v minulých letech upravili mýtné systémy třeba v Polsku, Rakousku či dalších zemích," dodává generální ředitel společnosti Kapsch Karel Feix. I proto podle něj všechny kroky implementace EETS do českého mýta probíhají podle schváleného harmonogramu a není důvod, proč by stát nemohl být k 31. srpnu připraven na EETS. Kompletní náklady na realizaci EETS v Česku přijdou podle podepsaného dodatku na 282 milionů korun bez DPH.

Urychlené zavedení evropské služby elektronického mýta vyžadovala Evropská komise, která kvůli zpoždění implementace s Českou republikou dokonce zahájila řízení pro porušení Smlouvy o fungování Evropské unie. Zavedení EETS se tak stalo nezbytnou součástí dodatků, které s Kapschem loni v létě podepsalo Ministerstvo dopravy, aby zajistilo další provoz mýta po roce 2016 a mohlo vypsat otevřený tendr na mýtný systém po roce 2019.

Evropská služba elektronického mýtného má podle rozhodnutí Evropské komise doplnit národní mýtné systémy tak, aby v budoucnu každý kamion, který projíždí Evropskou unií, mohl používat jen jednu palubní jednotku, která by dokázala komunikovat s jakýmkoliv mýtným systémem, jenž se v Evropské unii používá. Nyní tranzitující dopravci využívají řadu palubních jednotek podle zemí, kterými projíždějí. Situace se tak bude podobat například používání mobilního telefonu v zahraničí, kdy uživateli stačí mít jednu smlouvu s domácím operátorem a jeho hovory jsou účtovány do jednoho místa.