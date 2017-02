Myslivci: Pokud Praha vypoví nájem honiteb, bude problém horší

Praha - Pokud by magistát vypověděl myslivcům nájemní smlouvy na honitby na okrajích Prahy, kde se přemnožili divočáci, musel by najímat nové lovecké skupiny. Kvůli administrativě by to podle předsedy Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) Jiřího Janoty trvalo roky. Řekl to ve čtvrtek na tiskové konferenci k přemnoženým divokým prasatům v Praze. Magistrát myslivcům ukončením smluv pohrozil, pokud se jim nepodaří situaci stabilizovat.

dnes 15:20 SDÍLEJ:

Myslivci. Ilustrační foto. Foto: ČTK/Radek Petrášek

Problémy jsou na východním okraji metropole. Aktuálně je v mysliveckém spolku v Horních Počernicích 27 členů a pět čekatelů na členství, z nich se 13 zúčastňuje honiteb. Sedm jich podle Jana Zálohy z tamního mysliveckého spolku dostalo povolení na lov černé zvěře nově. O víkendu při honu lovci dvě prasata zastřelili. Čtěte také: V Horních Počernicích bude sedm nových lovců Magistrátní orgán správy myslivosti navrhne opatření „V pondělí 20. února proběhlo za účasti zástupců dotčených městských částí jednání, na němž bylo rozhodnuto o přijetí opatření, která mají za cíl zvýšit bezpečnost obyvatel hlavního města. V rizikových oblastech budou instalovány informační cedule," uvedla ve čtvrtek v tiskové zprávě radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice). Magistrátní orgán správy myslivosti navrhne opatření, která povedou k eliminaci vysokého stavu divokých prasat na území hlavního města. „Současně odbor ochrany prostředí dostal za úkol vytipovat lokality, kde budou odstraněny křoviny, které slouží jako kryt pro divoká prasata," dodala radní. Přemnožená zvěř není jen v Praze Myslivci upozorňují na to, že zabíjení divočáků kulovnicí je v příměstských nebo městských oblastech velmi nebezpečné, dávají přednost odchytu do klecí, kam je navnadí. Apelují proto i na majitele psů, aby svá zvířata nepouštěli na volno. Ochrání tak i své domácí mazlíčky. „Není možné, aby tam běhali psi a močili na to," dodal Janota. Přemnožená zvěř není jen v Praze, jde o celosvětový problém, uvádějí myslivci. „Divoká prasata se vyskytují ve městech, jako je Soul, Hongkong, Berlín, Barcelona, Riga nebo polský Krakov," řekl člen Myslivecké rady ČMMJ Miloš Ježek. Například v roce 2009 bylo podle něj ve vnitřním Berlíně odloveno 3000 kusů. Čtěte také: Na východě Prahy přibude odstřelů přemnožených divočáků Divoká prasata napadla v několika případech psy Zvířata jsou problémem i v dalších českých městech. Například Ústí nad Labem začalo vyplácet 500 korun myslivcům, kteří v dané lokalitě divočáka uloví, Karlovarský kraj bude navrhovat zvýšení odměny za odlov z 1000 korun na 1500 korun. Divoká prasata jsou v Praze přemnožena zejména v lesoparku Čihadla a v parku U Čeňku. V několika případech už napadla psy. Myslivci v sobotu uspořádali hon, při kterém byli zastřeleni dva divočáci.

Autor: ČTK