Může za propad Vysočanské estakády oprava domu

Praha - Vysočanská estakáda se propadá kvůli rekonstrukci léta opuštěné vily. Alespoň to se v poslední době šíří mezi místními obyvateli.Vila stojí přímo u silnice a noví majitelé ji přebudovávají na hotel. Ten má mít i třípodlažní garáž. Stavba je od léta zastavená. Přímou souvislost Tomáš Holečekz odboru dopravy a životního prostředí Prahy 9 odmítá.

Propad vozovky na ulici Vysočanská. Foto: Facebook MČ Praha 9

„Vše vzniklo poškozením kanalizace, která je daleko od domu. Poničily ji přívalové deště. Chyba nastala zřejmě při stavbě estakády, jasně totiž chybí dostatečné zhutnění podloží," říká a vzápětí dodává: „V rekonstruovaném domě proběhla kontrola, která vliv na propad neprokázala. Naopak, pokud by se v rekonstruovaném domě hutnily a betonovaly základy, situaci by to pomohlo."

K propadu došlo ve středu před jedenáctou hodinou dopolední. Při ražbě tunelu byla zasažena dutina v pod-loží zasahující pod jízdní pruh pro autobus MHD. Z bezpečnostních důvodů proto byla autobusová doprava okamžitě převedena na objízdnou trasu. Na tu původní by se měla vrátit v pondělí.

Oprava kanalizační stoky by měla být v pořádku

Předběžný termín, kdy se mají na estakádu vrátit auta, prý naštěstí ohrožený není. „Doufáme, že se estakáda opraví dříve než v prosinci. Problém je, že se neustále objevují nové dutiny. I když se zde dělají rentgenové průzkumy," uvádí Holeček.

Oprava samotné kanalizační stoky by měla být v pořádku, nyní se připravuje oprava osmnácti uličních ústí. Po prázdninách je v plánu natáhnout nový koberec vozovky. Komunikace by tak mohla být hotová dříve. Pokud dojde k dalším propadům, otevře se estakáda spíš až na konci roku.

