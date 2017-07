Může Prahu i Středočechy zbavit kamionů železnice?

Praha – S příspěvkem k dohadům mezi představiteli hlavního města a Středočeského kraje kolem chystaného zákazu vjezdu kamionů delších než 12 metrů do metropole přišel v pátek starosta Prahy 4 Petr Štěpánek (Trojkoalice/Ze­lení). Pokud zákaz začne platit, okolí Prahy se přímo děsí zahlcení svých silnic, které pro tranzit těžké nákladní dopravy nejsou navrženy ani zkonstruovány.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vojtěch Smola

Rozměrné nákladní soupravy by však podle Štěpánka mohly být přepravovány ve Středočeském kraji po železnici. To je podle něj řešení, které by ulevilo lidem na Spořilově dlouhodobě obtěžovaných hlukem, prachem, zplodinami i vibracemi – a nestalo by se tak na úkor obyvatel Středočeského kraje, které je podle starostových slov třeba před nepříznivými vlivy kamionové dopravy chránit rovněž.Transport po železnici je známý nejen ze zahraničí

Vozit kamiony po kolejích

S návrhem, že nejméně do dostavby jihovýchodního úseku 511 na Pražském okruhu by pro přepravu kamionů mohl být využíván systém RoLa, se již Štěpánek obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Tento způsob transportu nákladů i s nákladními vozy po železnici je známý nejen ze zahraničí; na přelomu tisíciletí v době výstavby dálnice D8 sloužil k přepravě kamionů mezi Lovosicemi a Drážďany.

Zda by se tento systém mohl uplatnit i v okolí metropole, je však tématem pro další debaty; v pátek se Deník spíše než s nadšením setkal s opatrnou nedůvěrou. Třeba radní Středočeského kraje pro dopravu František Petrtýl, jenž o návrhu slyšel od Deníku poprvé, systém RoLa neodmítá – není si však jistý, jak by jeho využívání vycházelo ekonomicky. Přesunu nákladů na dráhu fandí – ale spíš bez kamionů. „Využitím železniční a vodní dopravy je nelze nahradit všechny – kdyby se to však podařilo alespoň z deseti patnácti procent, byla by to v těch objemech značná úspora,“ naznačil Petrtýl, kde vidí alternativu. „Na životní prostředí by měla velký dopad,“ konstatoval.

Hlavně dostavět okruh

Zákazu vjezdu kamionů delších než 12 metrů schválili pražští radní v minulém týdnu. Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), k jehož kompetencím patří i oblast dopravy, vysvětluje, co bude následovat: magistrát do dvou měsíců připraví podklady – a následně padne rozhodnutí na ministerstvu dopravy. Praha doufá v potvrzení svého postoje, naopak Středočeši i představitelé dopravců očekávají zamítavé stanovisko. Jak vše dopadne, by mohlo být zřejmé někdy kolem přelomu roku.

Představitelé metropole i Středočeského kraje a radnic zvláště na Říčansku trvají na svém – s argumentem, že jedněm i druhým nejde o nic jiného než o hájení zájmů svých občanů. Na zákazu Praha trvá, naopak region za hranicí metropole jej zásadně odmítá v obavě z naprostého kolapsu na silnicích i z ohrožení bezpečnosti. Petrtýl připomněl, že navíc jsou silnice úzké a řada mostů v nedobrém stavu. Zajedno jsou ovšem všichni v tom, že je třeba co nejvíce urychlit dostavbu Pražského okruhu.

Ze silnice udělat tunel

I přes podporu pro zákaz vjezdu kamionů starosta Štěpánek také po státu požaduje, aby kvůli ochraně zdraví lidí žijících v okolí finančně přispěl Praze na uskutečnění projektu zakrytí Spořilovské ulice. K tomu Úřad vlády ČR Deníku sdělil, že jeho návrh byl předán k vyjádření ministerstvu financí.

Vlakový trajekt pro pevninuSystém RoLa je model kombinované dopravy, kdy celý kamion v nakládací stanici najede na speciální železniční vůz. Bezpečně upevněná souprava absolvuje část trasy na něm, zatímco řidič má možnost odpočívat v lehátkovém voze. V cílové stanici šofér sjede z vlaku – a dál může pokračovat v jízdě po silnici. V prvopočátkách byl tento mechanismus jízdy někdy připodobňován k překovávání moře na trajektu – ovšem s využitím vlaku na pevnině.