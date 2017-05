MŠMT podpořilo rozšiřování kapacit MŠ a ZŠ 1,1 miliardy korun

Praha - Ministerstvo školství od roku 2014 podpořilo dotacemi v celkové výši 1,127 miliardy korun 106 projektů na rozšíření kapacit mateřských a základních škol. Největší počet žádostí předložily obce ve Středočeském kraji, městské části Prahy a obce v Jihomoravském kraji, kde se s nedostatky míst ve školách a školkách potýká hlavně okolí Brna. O investičních programech k zajištění míst pro děti v regionálním školství bude ministerstvo v pondělí informovat vládu.

Mateřská škola. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Ministerstvo loni vypracovalo podrobnou demografickou analýzu, ze které vyplynulo, že obce v nejbližších třech letech očekávají v 15 procentech škol problémy se zajištěním základního vzdělávání. Problémy s nedostatečnou kapacitou pro zajištění školní docházky se nyní vyskytují lokálně, a to zejména v oblastech, kde stojí satelitní městečka bez potřebného zázemí. Plošně se týkají především Prahy a jejího okolí, kde je situace nejkritičtější. Problémy jsou tak ve Středočeském kraji a rovněž v Liberci.

Resort nyní spravuje dva programy

Celková naplněnost mateřských škol činí v tomto školním roce 91 procent. V krajském členění jsou opět nejvíce vytíženy mateřské školy v Praze (96 procent) a ve Středočeském kraji (97 procent), uvádí ministerstvo.

Resort nyní spravuje dva programy na rozvoj a podporu škol zřizovaných obcemi a kraji. V rámci prvního programu na období let 2014 až 2021 byly schváleny již čtyři výzvy. Vzniklo 73 nových mateřských škol pro 1751 dětí a 155 nových učeben základních škol pro 3604 žáků. Ukončeno bylo 67 akcí, 39 ještě pokračuje. Zbývá vyčerpat zhruba 370 milionů korun, které by se měly rozdělit v páté výzvě. O její podobě ještě není rozhodnuto, ale měla by začít v červnu.

Dotace je možné využít prostřednictvím regionálních programů

Druhý program ministerstva školství schválila vláda loni v listopadu a má podpořit vybrané projekty škol v takzvaném prstenci kolem Prahy, kde je volných míst pro děti nejméně. Do roku 2023 může být z tohoto programu vyčerpáno 1,661 miliardy korun. Vzniknout by z něj mělo 115 nových tříd základních škol pro 3401 žáků.

Evropské dotace je možné využít prostřednictvím regionálních operačních programů, které spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. Více než 2,2 miliardy korun z těchto evropských fondů pomohou ke zkvalitnění předškolního vzdělávání v regionech. Přispěje k tomu celkem 157 projektů.



Dotace pro základní školy s oběma stupni poskytuje také ministerstvo financí. Další peníze na rozšíření kapacit škol a školek rozděluje pražský magistrát, Středočeský kraj a ministerstvo životního prostředí.

ptd rot