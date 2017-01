Mrkev místo macešek. Veřejné záhony možná nabídnou zeleninu

Praha - Najdou Pražané na jaře v parcích zeleninu místo květin? Česká metropole by se mohla stát jedlým městem. Musela by ale následovat vzor okolních zemí. Nápad má podporu zelených. Problémem budou psi.

Ilustrační foto. Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/ Josef Horázný, Martin Štěrba

Zatímco dnes může hoch tajně utrhnout květinu z městského záhonu, aby na schůzku s milou nešel s prázdnou, v budoucnu by jí místo tulipánu mohl donést květák nebo rajče. Okrasné rostliny totiž možná už brzy nahradí zelenina.

Takovou cestou už se před lety vydalo německé město Andernacht. Místo květin tam v roce 2010 zasadili ve veřejně přístupné zahradě 101 rajčatových odrůd, v dalších letech pak pěstovali fazole, cibuli a květák.

Macešky by šlo nahradit zeleninou i v Praze

„Podporuje to tamní cestovní ruch, protože lidé se jezdí koukat, jak se Andernacht stal jedlým městem," řekla Pražskému deníku zelená zastupitelka Prahy 2 Monika Horáková. Podle ní by šlo nahradit macešky zeleninou i v Praze.

Nákladné zahradnické výsadby by nelahodily pouze očím kolemjdoucích, ale případně i jejich jazykům. Nápad nezavrhují ani odborníci z Institutu plánování a rozvoje, podle kterých by některé pražské prostory byly pro takovou alternativu dokonce vhodné, mnoho míst však nikoli.

Kam pes nemůže, skočí pán

Problém představují v Praze tolik oblíbení psi, kterých je evidováno okolo 97 tisíc. Mazlíčci si totiž potrpí na značkování území. Jde tak o hygienické riziko.

„Záhony by musely být nutně oploceny, čímž by se výrazně narušil jejich vzhled," sdělila Pražskému deníku radní pro životní prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN). A pak je s veřejnými zeleninovými záhony podle radní ještě jedna potíž. Ač pes plot nepřekoná, jeho majitel či jiný člověk může.

Zeleninové záhony by nemohly být přístupné celý den

„Navrhovali jsme zeleninové záhony už před lety v Praze 6, ale neujalo se to v obavě, že by je lidé sklízeli nekoordinovaně," uvedla náměstkyně primátorky pro územní rozvoj a bývalá zastupitelka šesté městské části Petra Kolínská (Trojkoalice/SZ).

„Problém je v kultuře chování obyvatelstva, a to zejména s ohledem na neomezenou přístupnost parků, tedy i v nočních hodinách," doplnila Plamínková. Krátce řečeno: pokud by byly zeleninové záhony přístupné celý den, mohl by je někdo celé sklidit a na ostatní by se nedostalo.

Městských sadů je v Praze 31

Pokud tedy metropole nabídne plody své země lidem, bude to nejspíš jen v uzamykatelných lokalitách. Jde kupříkladu o část Petřínských sadů přezdívanou Květnice. V ní by měly být vysazeny rostliny s jedlými listy či plody, jako je třeba netřesk nebo levandule.

Ačkoli zelenina zatím není v Praze dostupná na veřejných záhoncích, ovoce si už Pražané mohou zdarma natrhat v městských sadech. Těch je v metropoli 31 a nejvíce v nich rostou třešně, jabloně, hrušně, slivoně a višně.

