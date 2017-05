Motto všech kandidátů na šéfa FAČR? Záchrana fotbalu

/INFOGRAFIKA/ Lobbing. Tohle jedno slůvko nyní uslyšíte často i ve spojitosti s fotbalem. Nedivte se: volba nového předsedy je za dveřmi. Už za šestnáct dnů by měl „kopat do míče" někdo z trojice Petr Fousek, Libor Duba, Martin Malík.

Tři funkcionáři chtějí vést českou asociaci v době, kdy jí hrozí kolaps. Ač je každý kandidát zcela jiný, v jedné věci se shodují. „Musíme fotbal zachránit.

Teď bude zapotřebí ho stabilizovat," zaznělo v jejich vyjádřeních pro Deník.

Co je ještě spojuje? Minimum času. Skoro žádný.

Na osobní přesvědčování delegátů a návštěvy krajů, okresů i klubů zapomeňte. Jenže před blížící se valnou hromadou je důležité být vidět (a hlavně slyšet). Tak nastupuje lobbing.

Jak, kdo a proč chce prosazovat své zájmy?

Ač byste si mohli myslet, že kauza s dotacemi jde stranou, opak je pravdou. Hraje zásadní roli. Přiznal to i Petr Fousek, v tuto chvíli zřejmě největší favorit na předsedu.

„Za normální situace bych měl pro žurnalisty křídový papír se svým programem a nejrůznějšími sliby, ale toto není normální situace," konstatoval. „Zásadní je, abychom od státu získali peníze. Jinak by to ohrozilo regionální fotbal. A na druhou stranu musíme získat zpět důvěryhodnost," vyhlásil 54letý činovník.

Diplomat Fousek

Oblibě u veřejnosti se těší proto, že má zkušenosti (byl generálním sekretářem), na mezinárodní scéně si získal řadu kontaktů.

A naštěstí (či bohužel?) je to diplomat. „Nevymezuju se proti nikomu," dodal s narážkou na kritizovaného šíbra Romana Berbra. Poslední dodatek: na startu kampaně se nepouštěl do detailů. Často opakoval toto: „Odpovím vám jen obecně, ne konkrétně."

Další dva kandidáti jsou nicméně ještě méně čitelní. Podaří se jim do 2. června zaujmout delegáty?

Těžké to má hlavně Duba (věkem o dvacet let mladší než Fousek). Sám se pasoval do role krizového manažera a pro Deník vyvrátil jakýkoli vztah s Berbrem. „Nejsem jeho bílý kůň. Letos jsem s ním mluvil čtyřikrát. Ty spekulace přináší noviny, které mají své zájmy," řekl s odkazem na Sport a jeho majitele Daniela Křetínského (zároveň bosse Sparty).

Malík má podporu velkých klubů

Otazníkem je také Martin Malík, ředitel STES, dceřiné (marketingové) společnosti fotbalové asociace.

Má podporu velkých klubů (hlavně Sparty – ostatně první rozhovor dal Sportu). „Důvěru bych splatil prací," podotkl.

Nejbližší dny budou právě o slibech. A lobbingu. Budou se hledat i „koalice", tedy to, aby měl budoucí předseda podporu dalších zvolených funkcionářů.

Pokud ovšem bafuňáři nenajdou společnou řeč, bude to za šestnáct dní dlouhá „legrace". Pak by se volba odložila.

Ovšem jak by pak fotbal získal peníze, které tak potřebuje?