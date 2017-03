Motosalon v Praze se vydařil. Návštěvníkům se představily všechny velké značky

Praha - Osmý ročník mezinárodního veletrhu motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení Motosalon se letos konal v pražských Letňanech, kam se od 2. do 5. 3. 2017 vypravili všichni milovníci jedné stopy a zahájili tak další motorkářskou sezónu. Na akci, kterou pořádala společnost Veletrhy Brno v areálu PVA EXPO PRAHA, přišlo podle prvních odhadů více než 56 tisíc návštěvníků. Nejvíce návštěvníků dorazilo klasicky v sobotu, kdy prošlo výstavištěm téměř 26 tisíc motocyklových fanoušků. V tiskovém středisku se akreditovalo 234 novinářů.

Motosalon v Praze. Foto: ČTK

Letos poprvé obsadil Motosalon v Praze celkem 4 haly. Na ploše 16 600 metrů čtverečních se veletrhu zúčastnilo celkem 132 vystavovatelů s 271 značkami. Vůbec poprvé na Motosalonu vystavovaly všechny velké značky, které působí na českém motocyklovém trhu. Motosalon je jediným veletrhem, který zaštiťuje motosekce Svazu dovozců automobilů s účastí importérů.

České veletržní premiéry a novinky

V pražských Letňanech se premiérově představil motocykl FGR MIDALU. V současné době patří MIDALU svým objemem a výkonem mezi nejsilnější a unikátní motocykly světa. Nechyběla ani nová JAWA 350 OHC, která měla svou premiéru na stánku MotoKenny. Na tiskových konferencích dále prezentovaly své novinky a budoucí plány značky BMW Motorrad a Harley-Davidson. Motorku pro novou sezónu představil i Karel Abraham, který se opět vrací do MotoGP.

Motorkářské osobnosti na Motosalonu

Motosalon tradičně přilákal i celou řadu známých tváří motocyklového světa. S fanoušky si přišli popovídat např. motorkářská legenda Pepa Sršeň, jezdci Jakub Kornfeil a Karel Abraham, dále jezdci Ondřej Klymčiw, Štefan Svitko, Ivan Jakeš a Petr Pilát, účastníci Rally Dakar 2017 Milan Engel a Tomáš Kubiena, několikanásobný mistr ČR a Evropy v motokrosu František Smola a další.

Zahájení se zúčastnili různé osobnosti

Programem na pódiu provázel „motosaloňácký" matador Standa Berkovec, který se chopil i slavnostního zahájení Motosalonu. Spolu s ním přivítali návštěvníky také Tomáš Lerch, ředitel služby dopravní policie České republiky, Leoš Tržil, ředitel Krajského ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje, Vladimír Přibyl, ředitel motocyklové sekce Svazu dovozců automobilů, Martin Farář, ředitel samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy České republiky a Jiří Kuliš, předseda představenstva a generální ředitel Veletrhů Brno.

Kromě oficiálních hostů se zahájení zúčastnili i kaskadér Pepa Sršeň, jezdec Jakub Kornfeil, herci Jan Révai, Pavel Liška, Martin Stránský a David Matásek a nechyběly ani krásné dámy – herečka a zpěvačka Daniela Šinkorová, modelka a Miss ČR Kateřina Stočesová a moderátorka Eva Decastelo. Všichni vyjádřili radost z nadcházející sezóny a všem motorkářům popřáli mnoho bezpečně najetých kilometrů.

Motocyklem roku 2017 se stala Ducati Multistrada 950

Nedílnou součástí Motosalonu je i anketa Motocykl roku. V sobotu 4. 3. ve 20 hodin byly na společenském večeru slavnostně vyhlášeny ty nejoblíbenější modely roku 2017. Celkem bylo nominováno 32 motocyklů v 6 kategoriích. O výsledcích rozhodovala jak odborná porota, tak široká veřejnost. V kategorii skútrů vyhrál model Yamaha TMAX DX. Kategorii endur, vč. cestovních, následně ovládlo Ducati se svou Multistradou 950. Multistrada se stala také absolutním vítězem ankety, a tím pádem i zcela nejpopulárnější motorkou pro rok 2017. V kategorii klasik, vč. chopperů a cruiserů, zvítězila novinka Triumph Bonnevile.

Do hlasování v anketě se zapojilo přes 19 tisíc lidí

Bobber 1200. Nejoblíbenějším „naháčem" se stal motocykl KTM 1290 Super Duke R 2017. S prázdnou neodešlo ani BMW, které se svým modelem K 1600 GT zvítězilo v kategorii cestovních silničních motocyklů. Silná konkurence byla také v kategorii sportovních silničních motocyklů, ve které zvítězila Honda CBR1000RR Fireblade SP.

Do hlasování v anketě se zapojilo celkem 19 473 lidí, kteří tak zároveň získali možnost vyhrát jednu ze 40 cen. Hlavní cena, voucher ve výši 100 tisíc Kč na nákup nominovaného motocyklu dle vlastního výběru, byla předána přímo během večerního vyhlášení.

Venkovní program: Show Aréna, testování skútrů i příjezd harleyářů

Pro návštěvníky byla připravena venkovní Show Aréna, která nabídla opravdu bohatý doprovodný program pro každého motocyklového nadšence. Zbrusu novou Scooter Jump Show si připravila kaskadérská skupina Crazy Day, dále diváky nadchnul Míra Lisý se svou motoškolou a skvělou podívanou připravil i stunt rider Martin Krátký. Jak na bezpečnou jízdu předvedla motoškola BEZPEČNĚ NA MOTORCE. Nechyběly ani ukázky enduroškoly či mladého motocyklového sportu – Moto Gymkhany, tedy slalomu na motocyklech. Během veletrhu také bylo možné vyzkoušet skútry do 125 cm3.

V sobotu dorazilo přímo do areálu celkem padesát harleyářů z HOG PRAHA CHAPTER. Návštěvníci se tak seznámili s tou pravou harleyářskou atmosférou a dostali se do bezprostřední blízkosti těchto legendárních motorek. Termín příštího Motosalonu, který se koná na domácí půdě brněnského výstaviště, je 8.–11. 3. 2018.

OHLASY:



Petr Krajča – BMW Motorrad„Návštěvníci výstavy jsou pro nás důležití, jsou to naši budoucí zákazníci." Líbila se nám návštěvnost – lepší složení lidí jsme zaznamenali ve čtvrtek a v pátek, nicméně sobota a neděle je zase zajímavá co do nových návštěvníků. Chodí sice více rodin s dětmi, ale my s nimi počítáme, nevadí nám, že si sednou na motorku, že se tady fotí – od toho jsme zde! Nezaznamenali jsme ani žádné škody. Celkově jsme byli s naší účastí spokojeni.





Pavel Heiník – KTM

„Pokud si přijde koupit motorku 10 procent lidí, co nám to tady slíbilo, jsme spokojeni." Jediná výtka asi na nevychované děti, co nám okopávají motorky. Vadí nám, že je rodiče nechají a neusměrní. Jinak jsme byli na výstavě spokojeni.





Dušan Mikeš – Recall

„Potěšila nás návštěvnost." Výstava se nám líbila, jen bychom potřebovali asi trochu větší volnost, ale chápu, že jsou určitá pravidla . Potěšila nás vysoká návštěvnost a myslím, že se podařilo pěkně ji rozložit po dnech.





Petr Hubáček – Honda

„Byla zde fantastická atmosféra a úžasní lidé, kteří měli zájem o naše motorky." Lidi jsou tady úžasní, po celou dobu jsme měli na expozici narváno. V týdnu přišlo více lidí, kteří mají zájem o motorky, bohatší klientela. Víkend byla zase fantastická atmosféra, lidé se přišli odreagovat, ale vnímáme, že to mohou být naši potenciální kupci. A můžu říct, že letos jsme velice spokojení i s propagací veletrhu.





Karel Caesar – SWM Motorcycles

„Přijeli za námi lidé z celé České republiky." Na Motosalonu jsme letos poprvé a naším cílem bylo podpořit známost značky, dostat se opět lidem do povědomí. Potěšilo nás, že nás starší generace zná, že sem přijeli návštěvníci z celé ČR a také výborná propagace výstavy a ochotný personál BVV. Povedlo se i vyhlášení ankety Motocykl roku.





Michal Fric – Harley-Davidson

„Daří se nám nejenom vystavovat, ale i prodávat, a to je to, co chceme." Návštěvnost byla skvělá a více lidí si chtělo motorku i koupit, za což jsme samozřejmě rádi. Expozice nás stojí peníze, tak potřebujeme vidět, že se nám to vrací. Líbil se nám i sobotní příjezd Harleyářů. Výstava má pro nás určitě smysl, jak díky prodejům, tak i tím, že se značka postupně dostává lidem pod kůži.





Petr Majer – ASKO KC (Kawasaki)

„Už dneska vidíme výsledky naší účasti na Motosalonu." Měli jsme radost z umístění a z většího prostoru. O naši expozici byl zájem, líbil se kamion. Kladně hodnotíme rozprostření návštěvnosti do jednotlivých dní, pro nás byl obchodně nejlepší čtvrtek a pátek, lidi nakupovali a nám se zvedaly prodeje. Také vyšlo počasí, prostě spokojenost.





Miroslav Felgr – FGR Factory

„Všechno se nám líbilo, bylo hodně lidí a měli o nás zájem."





Vítězslav Nábělek – Nabel Trade Group

„Máme rádi Motosalon – děkujeme!!! Z výstavy jsme naprosto nadšení. Je to naše první účast. Super organizace, super prodeje a skvělá paní Kornetová. Příští rok určitě zvětšíme plochu. Více není co dodat!





Miroslav Severa – A Spirit, Yshop

„Lidi nakupovali od drobností pro radost po luxusní záležitosti." Překvapil nás velký zájem o kola, která zastupujeme, ale samozřejmě lidé nakupovali celý náš sortiment. Byli jsme spokojeni.





Jan Kwaczek – Devils wear

„Vyrábíme pouze v ČR, naši klienti se k nám vrací." Jsme maximálně spokojeni, hlásíme skvělé prodeje. Krásná návštěvnost, potěšili nás návštěvníci, kteří za námi přicházeli v našich tričkách. Máme i malou kolekci pro děti, takže je vtipné, jak holčička tak dlouho stojí u růžového trička s lebkou, než přemluví rodiče, aby jí ho koupili.





Laura Marco – Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, Piaggio

„Z veletrhu odjíždíme spokojeni s velmi dobrou zpětnou vazbou." Bylo hodně lidí, návštěvnost byla také hezky rozvržená po dnech. Nestíhali jsme doplňovat katalogy. Přišlo i dost lidí z Vespa klubu, které oslovil mimo jiné i herec a vespař David Matásek. To nás potěšilo. Pozitivní bylo, že spousta fanoušků měla skutečný zájem, vyznali se v technice, detailech, přicházeli v tričkách našich značek. Všechno prostě klapalo.





Petr Portužák – Ducati

„Všechno, včetně volby motocyklu roku, se povedlo." Organizačně výstavě není co vytknout. Stánky byly každé ráno uklizené a výstava jako taková byla na vysoké úrovni. Přišlo hodně lidí, prostě spokojenost celkově, velký zájem o motorky. Teď myslím hlavně o novou Multistradu 950. Přijdou sem návštěvníci od rodinných výletů, až po vážné zájemce, kteří chtějí srovnávat motocykly různých značek. Všechno, včetně volby motocyklu roku, se povedlo.





Eva Hlavatá – Yamaha

„Jsme tady a hlavní je, abychom byli u toho." Jsme spokojení, návštěvnost byla opravdu výborná. Je to super, máme sice v tomto roce jen malý stánek, ale jsme tady. Hlavní je, abychom byli u toho. Máme z Motosalonu už nějaké rezervace na výstavní kusy a prostřednictvím pražského dealera víme, že se lidé po návštěvě jdou podívat na prodejnu a tam už řeší koupi. Nevadí nám ani děti na veletrhu, jsme na ně zvyklí. Pěkný byl také doprovodný program, na který jsem se byla podívat. Hodně lidí tam otestovalo naše skútry. A také se povedlo počasí, i to přispělo k úspěchu výstavy.





Jiří Ortner – Ortner Consulting

„Nečekali jsme až takhle velký zájem." Na Motosalonu jsme byli poprvé, vše bylo naprosto super. Organizace skvělá, velice spokojení jsme byli s výběrem plochy. Návštěvnost nám také vyhovovala, nečekali jsme až takhle velký zájem.