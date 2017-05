Monarchisté a konzervativci podpoří ve sněmovních volbách TOP 09

Praha - Čeští monarchisté a konzervativci podpoří ve sněmovních volbách TOP 09. Důvodem je to, že TOP 09 nehodlá spolupracovat s ANO 2011, s KSČM ani s jiným uskupením, jehož cíle a postupy by nebyly v souladu s hodnotami právního státu a standardy parlamentní demokracie. Představitelé monarchistické strany Koruna Česká, Konzervativní strany a Klubu angažovaných nestraníků to dnes oznámili ve společném prohlášení. Tyto strany samostatně kandidovat nebudou.

dnes 11:39 SDÍLEJ:

Monarchisté. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Ke společnému prohlášení a podpoře se strany podle místopředsedy monarchistů Petra Krátkého rozhodly navzdory programovým rozdílům. „Podstatné je, že zastáváme stejné hodnoty," řekl Krátký. TOP 09 podle něj o vyjádření podpory projevila zájem, byť každá z trojice podporujících stran v minulých sněmovních volbách získala řádově jen tisícovky hlasů. ČTĚTE TAKÉ: Největší poslanečtí snaživci? Na špici jsou Kalousek i Okamura Monarchisté odsoudili slovní přestřelku mezi premiérem a prezidentem Prohlášení strany přijaly "v zájmu ochrany hodnot moderního právního státu, parlamentní demokracie a rovné a svobodné soutěže politických stran, které jsou v důsledku aktuálního politického vývoje v naší zemi vážně ohroženy". Monarchisté rovněž jako nedůstojnou frašku a parodii odsoudili slovní přestřelku mezi premiérem a prezidentem kolem ohlášení demise vlády a odvolávání vicepremiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Důvodem podpory TOP 09 bylo podle prohlášení to, že ta jako jediná ze sněmovních stran dlouhodobě a věrohodně deklaruje, že nebude na vládní úrovni spolupracovat s hnutím ANO. To je kritizováno jako uskupení ovládané Babišem, jenž nejnověji čelí podezření z ovlivňování médií, která donedávna vlastnil. Předseda ANO tvrdí, že se stal obětí cílené provokace. ČTĚTE TAKÉ: Kalousek: Babiš je podezřelý nejméně ze čtyř daňových úniků

Krátký nevyloučil, že by se zástupci monarchistů a konzervativců mohli objevit na kandidátkách TOP 09. Bude to podle něj ale ještě věc dalšího jednání. Koruna Česká v minulých sněmovních volbách získala zhruba 9000 hlasů (0,17 procenta). Konzervativní strana spolu se KAN kandidovala do Sněmovny naposledy v roce 2010, tehdy dostala kolem 4000 hlasů.





Autor: ČTK