Moldavsko má v úmyslu přilákat další české investory

Praha - Moldavsko dělá všechno pro to, aby bylo atraktivní pro české investory. V zemi nyní působí 53 firem s českým kapitálem, uvedl po úterním jednání se svým českým protějškem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) v Praze moldavský premiér Pavel Filip. Sobotka novinářům na tiskové konferenci řekl, že návštěva je jednou z mnoha forem, kterými chce Česko vyjádřit Moldavsku a jeho vládě podporu v reformách.

Bohuslav Sobotka a moldavský premiér Pavel Filip.Foto: ČTK/Michal Doležal

„V Moldavsku již působí 53 firem s českým kapitálem a my bychom rádi viděli ještě další investory z České republiky. Uděláme vše, co je možné, abychom jim z hlediska investic co nejvíce naše prostředí zatraktivnili," uvedl Filip. Do Prahy s sebou vzal početnou podnikatelskou delegaci. Spolu se Sobotkou se účastnil zahájení česko-moldavského podnikatelského fóra.

České společnosti by se mohly zapojit například do projektů zaměřených na modernizaci a hospodářský rozvoj Moldavska. Debata obou premiérů se dnes točila i kolem ekonomické a rozvojové spolupráce a situace v regionu, zemědělství, dopravy či energetiky.

Debata obou premiérů se točila kolem několik témat

Sobotka uvedl, že Česko podporuje cestu Moldavska k prohlubování spolupráce se členy Evropské unie i unií jako celkem. „Za symbolickou považuji skutečnost, že oficiální návštěva pana Filipa probíhá v roce, kdy si připomínáme 25 let od navázání česko-moldavských diplomatických styků," řekl.

„Česká republika řadu let podporuje Moldavskou republiku v reformním úsilí a v její snaze připravit se co nejlépe na vstup do zóny volného obchodu. Snažíme se poskytovat Moldavsku podporu i pomoc sdílením našich zkušeností s transformačním procesem," uvedl.

Sobotka se s Filipem naposledy setkal v červnu v Kišiněvě

Při zahájení české-moldavského podnikatelského fóra Sobotka připomněl české angažmá v tamních rozvojových projektech, do kterých se stát zapojil v roce 2010. Podobně jako premiér doufá v další spolupráci i ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD). „Ačkoliv se vzájemný obrat za uplynulých 25 let zvýšil skoro šedesátkrát, jsme přesvědčeni, že zde existují stále rezervy," domnívá se ministr. Sobotka se s Filipem naposledy setkal loni v červnu v Kišiněvě.