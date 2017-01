Modré zóny: Na některých místech se problém jen přesunul, Praha 8 je rozšíří

Když v Praze zaváděli modré zóny, tak měla většina místních radost. V prvních chvílích se totiž parkování značně odhlehčilo. Auta zmizela a tak rezidenti měli kde pohodlně parkovat. Po pár měsících provozu je to na mnoha místech zpátky ve starých kolejích.

Návštěvy, které nevlastní parkovací kartu, také nemají jednoduchou situaci. Koupit si parkovné není žádná legrace, v některých zónách je potřeba platit přes internet. Ne každý jej má po ruce, ne každý jej užívá. Parkování jsme vyzkoušeli na vlastní kůži. Dobu stání si volíte po 15 minutách. A výsledek? Padesát korun za hodinu a čtvrt.

Parkoviště P+R se v Praze nachází na 11 místech. Je to jedna z nejlepších variant pro mimopražské. Obvykle tady motoristé zaplatí sto korun za celý den. Kde jsou? V Letňanech, Praze 2, Nových Butovicích, na Černém Mostě, hned dvě jsou na Skalce, Opatově, Zličíně, Holešovicích, Rajské zahradě a Chodově.



Ulicemi projíždí speciálně vybavená auta, která monitorují registrační značky a podle toho poznají, zda má řidič zaplaceno, či nikoli. Prvních 15 minut dostávají motoristé zdarma, aby mohli vyložit kamarády, nebo odvést dítě do školy. „Kontrolní vozy jsou čtyři a denně zkontrolují 20 tisíc značek," říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

„Pracuji dlouho do večera. V případě, že se vrátím kolem osmé večerní, najdu dvě volná místa v odlehlé části parkoviště, bez veřejného osvětlení, kde se často vykrádala auta. Jde o místa, na kterých nikdo rozumný parkovat nechce. Pokud se vrátím mezi desátou večerní a půlnocí, je nalezení vhodného místa spíše o náhodě," říká řidič Milan Večeřa.

Problém s parkování se na mnoha místech pouze přesunul. Stalo se tak například v Praze 8. Tam, kde byly spousty aut, se dneska dá zaparkovat úplně v klidu. Jinde, například v Ládví, je situace skoro totožná, jako před zavedením zón. Na místech u Ďáblického hřbitova se situace dramaticky zhoršila. Starosta Prahy 8 tvrdí, že v případě zhoršení situace záleží především na místní specifikaci. Modré zóny by se ale měly rozšiřovat. „V některých případech tomu tak je, v řadě případů tomu tak není. Záleží na místní specifikaci," říká starosta Prahy 8 Roman Petrus. „V současné době se připravuje vše na možnost rozšíření zón," dodává Petrus.

P+R parkoviště – stání tohoto typu najdete hned u několika stanic metra. Tato stání jsou ale bohužel nedostatečná. Za prvé takových parkovišť je málo, za druhé mají malou kapacitu. Lidé sice volají po přidání a rozšíření takových parkovišť, jsou ale bez šance. Například v Ládví prý na takovou stavbu není místo.

Přespolní parkují doslova všude možně. Z frekventovaných míst se návaly aut přesunuly do jiných ulic. Po krátkém čase je ale situace podobná výchozímu stavu. Všude je plno a místo k parkování hledáte, ať jste rezident, nebo ne. "Vzhledem k tomu jak od nás jezdí autobusy a jak jsou naplněné, je pro mne příjemnější, ale i schůdnější jezdit autem. Najít místo k zaparkování byl vždycky oříšek, teď už to v podstatě nejde. Chtělo by to posílit spoje do Prahy a vystavět více záchytných parkovišť," říká Středočech Jiří Jirman.



Středočeši si právě často stěžují na diktát Prahy, který jim nakazuje, kde mohou a kde nemohou parkovat. Nelíbí se jim ceny stání, nedostatek volných parkovacích míst a špatné autobusové, či vlakové spojení. V případě Zdib, Jesenice a Líbeznic se dokonce diskutovala možnost zavedení tramvajové dopravy. Zbrusu nové záchytné parkoviště má vyrůst v Suchdole.

