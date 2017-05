Moderní výukové pomůcky jsou oblíbené a běžné na mnoha školách

Praha - Tablety, ipady, interaktivní tabule a e-učebnice jsou dnes na mnoha školách běžnou součástí výuky. Moderní výukové pomůcky jsou oblíbené u dětí i mnoha učitelů, kterým usnadňují organizaci práce ve třídě. Ministerstvo školství užívání moderních pomůcek podporuje a chtělo by, aby se do budoucna objevovaly na stále více školách.

Česká školní inspekce (ČŠI) při svých kontrolách zjistila, že didaktickou techniku mají zhruba dvě třetiny škol. Necelá pětina je nevyužívá, i když je má. Ve většina z těch, které je mají, se používají účelně. O které konkrétní pomůcky se jedná ČŠI nezjišťovala.

Ministerstvo je digitálním technologiím nakloněno

Školy mohou používat jakékoli didaktické pomůcky, které si nakoupí, nebo i připraví svépomocí, pokud odpovídají vzdělávacím plánům. O výběru a použití učebnic a učebních textů rozhoduje jejich ředitel, který zodpovídá za jejich vhodné použití.

Ministerstvo školství je digitálním technologiím příznivě nakloněno a v dokumentu Strategie digitálního vzdělávání počítá s jejich postupným zapojením do výuky. Chtělo by, aby ve výuce zlepšily schopnosti žáků pracovat s informacemi a rozvíjet jejich myšlení.

Stěžejní ve výuce jsou učebnice

Na školách je podle jeho údajů 30.655 počítačů a 24.489 tabletů s připojením na internet. Nejvíce je jich na prvním stupni základních škol, kterých je v Česku 4140. Notebooků tam děti používají 12.604 a tabletů 12.201. Na středních školách je počet počítačů o něco menší, ale je to dáno tím, že středních škol je asi třikrát méně než základních. Studenti v nich mají k dispozici 10.594 notebooků a 6994 tabletů.

Stěžejní ve výuce zůstávají učebnice. Ale ani v jejich případě se už často nejedná o papírové. Různá nakladatelství dnes nabízejí řady takzvaných e-učebnic, které se ve výuce dají spojit s interaktivní tabulí. "Je to určitě nenahraditelný pomocník pro učitele i děti. Pro děti je to velmi atraktivní. A to samé platí pro ipady," řekla učitelka Blanka Endrlová.

Nakladatelství obohatilo nabídku e-učebnic o interaktivní 3D modely

Z výzkumu společnosti EDULAB, která organizuje projekt Škola dotykem, mimo jiné vyplývá, že 97 procent žáků prvního stupně hodiny v digitální třídě baví a celkově až 85 procent žáků chce ve výuce s tablety pokračovat.

Nakladatelství Fraus letos svou nabídku e-učebnic obohatilo o interaktivní 3D modely, které posouvají výuku ve školách blíže virtuální realitě. Žáci tak mohou poznávat třeba jednotlivé části lidského těla pomocí interaktivních 3D modelů, aniž by museli mít jakékoli zvláštní vybavení. Stačí jim stáhnout si příslušnou aplikaci zdarma do svého chytrého telefonu.

Děti rády pracují i s geobordy

Řadu moderních pomůcek využívají učitelé, při výuce matematiky metodou profesora Hejného. V prvních třídách děti využívají například krokovací pás, na kterém se učí počítat. Dále jsou oblíbené molitanové krychle, které mají rozvíjet prostorovou představivost dětí.

Děti rády pracují i s takzvanými geobordy, což jsou speciální destičky s gumičkami, na kterých si žáci procvičují geometrii. "Myslím, že je to moc baví a klasická geometrie už není tak neoblíbená," dodala Endrlová.