Místo metra železnici? Praha by měla přispět, tvrdí odborníci

Praha - V souvislosti s pražskou dopravní infrastrukturou se nejčastěji mluví o rozšiřování metra, případně tramvají. Podle odborníků se ale zapomíná na železnici.

Loni využilo na území Prahy dráhu ve všední den v průměru zhruba 121 tisíc lidí.Foto: ČTK/ Kateřina Šulová

S železniční infrastrukturou je v České republice snad ještě větší kříž, než s dálnicemi. A metropole není výjimkou i když se Středočeši a Pražané vlaky po městě přepravují čím dál raději, při plánování dalšího rozvoje dopravy je řeč jenom o metru, případně tramvajových tratích. Podle odborníků je to velká chyba a Praha by se měla inspirovat v dalších evropských městech, kde je železnice klíčovou částí dopravy.

Čtěte také: Trať z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště vyjde na 31 mld Kč

Stavět železniční projekty se v ČR státu nedaří

Loni využilo na území Prahy železnici ve všední den v průměru zhruba 121 tisíc lidí, o pět let dříve to bylo 96,5 tisíce. Zájem roste a problém nastane v momentě, kdy poptávka překoná nabídku. Do Prahy se totiž o moc víc vlaků nevejde a další zvyšování počtu cestujících předpokládá investice do nových tratí. A v tom je právě problém.

Stavět železniční projekty se v České republice státu dlouhodobě nedaří a nejinak je tomu v Praze. Ta by však mohla být oproti zbytku republiky ve výhodě. Má peníze. A na budování železnice se proto může finančně podílet, což by mohlo stojaté vody trochu rozhýbat.

Pod centrem by měly vést dva železniční tunely

„Ve Švýcarsku nebo ve Francii je běžné, že projekty, které slouží pro příměstskou dopravu, spolufinancuje samospráva. Pokud město jako Praha má prostředky na velké stavby typu městský okruh, může i financovat železniční stavby," myslí si Petr Šlegr z Centra pro efektivní dopravu.

K tomu se však město zatím nemá. Ambiciózní projekty stále zůstávají jen na papíře a k jejich vybudování není Praha o nic blíže než před deseti lety. Řeč je třeba o plánu s názvem Nové spojení 2, podle kterého by měly pod centrem města vést dva železniční tunely, ústící do centrální podzemní stanice poblíž Václavského náměstí. Podle odborníků by tento plán veřejnou dopravu v pražské aglomeraci posunul na zcela jinou úroveň. To je však hudba daleké budoucnosti.

Čtěte také: Češi loni zapomněli ve vlacích Českých drah 18tisíc věcí

Praha řeší infrastrukturu

„Momentálně máme na pořadu dne jiné priority. Jestli tohle je projekt třetího tisíciletí, tak v Praze ještě pořád řešíme deficit, že někde máme infrastrukturu skoro z 19. století," uvedl nedávno Marek Zděradička z Institutu plánování a rozvoje hlavního města.