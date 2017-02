Ministři v zimě lyžují či bruslí, někteří se chystají i závodit

Sněhová nadílka a zamrzlé rybníky lákají k zimním radovánkám i členy vlády. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán se přihlásil na běžkařskou Jizerskou padesátku, účast zvažuje i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (oba ANO). Šéf resortu zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) jezdí na snowboardu, ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) chodí bruslit s dcerami. Další členové kabinetu, které redakce oslovila, mají v oblibě sjezdové lyžování.

Jizerská padesátka je součástí prestižního seriálu Ski Classics, který sdružuje nejvýznamnější světové dálkové běhy. Účastníci se na náročnou akci obvykle pečlivě připravují, Pelikán však zvolil jiný přístup. "Myslím, že trénink je pro lidi, kteří si nevěří. Takže já se naopak nechci unavit," řekl s tím, že "jeho tělo je naprosto zdevastováno výkonem funkce". Běžkuje prý celý život, za poslední dva roky se však do stopy dostal jen třikrát. Na běh, který startuje v Bedřichově příští neděli ráno, si prý pro jistotu přibalí i čelovku a bude doufat, že ji nebude muset použít.

Závod láká také Šlechtovou, která sebe samu přiřadila k sportovním nadšencům, avšak střízlivě odhadla, že mezi favority Jizerské padesátky patřit nebude. "Mám velmi ráda jak sjezdovky, tak běžky. Preferuji naše české hory, kde již máme velmi kvalitní servis a krásné běžecké tratě," podotkla. Běžky zmínila jako oblíbené zimní vyžití i ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). "Svůj pohyb bych neoznačila slovem běh, ale spíše chůze," podotkla sebekriticky. "Masových sportovních akcí se neúčastním, i když věřím, že bych leckoho pobavila, kdybych to zkusila," doplnila.

Ministr Jurečka vzkázal, že v zimě lyžuje a "jezdí na prkně". K sjezdovým lyžím se přihlásil i šéf resortu financí Andrej Babiš (ANO), který dříve také běžkoval a bruslil. Dalším milovníkem lyží je ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). "Na sjezdovce nebo v lyžařské stopě si dokonale vyčistím hlavu," uvedl.

Lyžáky ve volném čase nazouvá i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Sjezdové lyžování ovládá rovněž jeho stranický kolega a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který zvládá i bruslení, protože v mládí hrával hokej. "Teď už ale druhou zimu po sobě tyto sporty nepraktikuje z časových důvodů, nicméně se udržuje v kondici pravidelným plaváním," prozradila jeho mluvčí.

Ministryně Valachová pojímá zimní sporty jako způsob trávení volného času s dětmi. "Bruslíme, lyžujeme, procházíme se, samozřejmě, že i čteme, ale pohyb je důležitý. Nejde o to mít ze všech dětí rovnou mistry světa, ale předat jim to dobré, co pohyb přináší," napsala.

"Ministrování" sportu příliš nepřeje, posteskl Martin Stropnický

S méně tradičním sportovním zážitkem se pochlubil ministr obrany Martin Stropnický (ANO), který letos poprvé vyrazil na túru na sněžnicích. Jinak si posteskl, že "ministrování" sportu příliš nepřeje, takže jeho běžky v posledních letech zahálejí.

Originálně pojal odpověď vicepremiér pro vědu Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), který za svůj oblíbený zimní sport označil kopanou. "V žákovských a dorosteneckých kategoriích, kdy fotbal aktivně hrál, ho bavily tréninky na sněhu a v chladném počasí," vysvětlil jeho mluvčí.

Ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) se jako jediný člen vlády netajil tím, že aktivnímu pohybu vůbec neholduje. "Můj vztah k zimním sportům je stejný jako ke sportům letním. Pokud si pamatuji, tak jsem nikdy žádný neprovozoval. Z vyprávění vím, že jsem si ve dvou letech na saních rozbil nos. Tehdy jsem zřejmě se sporty přestal," svěřil se.

