Ministr Štech: Učitelé byli trpěliví dlouho, navýšení platů si zaslouží

Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) se chce kvůli dnes vyhlášené stávkové pohotovosti setkat s odboráři, jakmile to dovolí jeho zdraví. Uvedl to na twitteru. Po plánovaném lékařském zákroku by se měl vrátit do práce začátkem příštího týdne.

Požadavkům odborů Štech rozumí, učitelé si podle něj lepší platy zaslouží. Stávkovou pohotovost považuje za logický důsledek nenaplnění slibů, které vyvolává frustraci i ostřejší reakce. I další strany ve Sněmovně požadavky učitelů chápou. Odboráři trvají na zvýšení platů učitelů o 15 procent a platů nepedagogických pracovníků o deset procent, a to od listopadu. Dohromady požadují 13 miliard korun navíc. Koalice se v pondělí shodla, že chce učitelům přidat, ale strany se neshodují v tom, od kdy a o kolik. "Věcně jsme s deklarovanými požadavky ve shodě, to říkám opakovaně," uvedl Štech, který je v současné době v pracovní neschopnosti. ČTĚTE TAKÉ: Školské odbory budou stávkovat. Vadí jim nízké platy učitelů Stávkovou pohotovost považuje za logický důsledek dění. "Nenaplnění slibů vyvolává pochopitelně frustraci i ostřejší reakce. Učitelé byli trpěliví dlouho a navýšení platů si zaslouží. Věřím, že k němu skutečně dojde. Jde o kvalitu a vzdělání dětí a studentů!" napsal Štech. S odboráři se chce sejít, jakmile mu to dovolí zdravotní stav. Jeho spolupracovníci jsou s odbory v kontaktu průběžně a ministrovi předávají aktuální informace. 3/4 Učitelé byli trpěliví dlouho a navýšení platů si zaslouží. Věřím, že k němu skutečně dojde. Jde o kvalitu a vzdělání dětí a studentů! — Stanislav Štech (@StanislavStech) 5. září 2017 Lidovci požadavky učitelů podporují, řekl ve Sněmovně šéf poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola. "Samozřejmě to musí být v souladu se státním rozpočtem, ale pevně věřím, že v době hospodářského rozkvětu ty prostředky najdeme a k navýšení o 15 procent dojde od 1. listopadu," řekl. Stávková pohotovost je podle Miholy určitým aktem zoufalství z toho, že se záležitost neřeší. Doufá, že zůstane jen u hrozby. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostů Michal Kučera (TOP 09) nechtěl stávku výrazně komentovat. "Načasování do předvolebního období je možná trochu nešťastné, protože nevím, zda je někdo schopen konat tak, aby se požadavky splnily," řekl novinářům ve Sněmovně. Požadavky jsou však podle něj relevantní. Připomněl, že TOP 09 chce učitelům zvýšit platy v horizontu několika let řádově o 30 procent, aby nedostávali méně než "represivní složky". 4/4Se zást.odborů se chci osobně sejít,jakmile to můj zdravotní stav dovolí,mí kolegové s nimi jsou v kontaktu a já mám aktuální informace. — Stanislav Štech (@StanislavStech) 5. září 2017 Šéf ODS Petr Fiala považuje za absurdní, že odbory chystají protestní akce proti levicové vládě v čele se sociální demokracií. Do aktuální podoby podle něj situace dospěla, protože vláda nedělala dost. "Nezvyšovala platy v době, kdy to mohla dělat v rámci ekonomické konjunktury," vysvětlil. Také předseda KSČM Vojtěch Filip kritizoval vládní koalici, že se situací ve školství tři a půl roku nic nedělala, i když při svém vzniku věděla, o jak zanedbanou oblast jde. Požadavek odborů označil za legitimní. ČTĚTE TAKÉ: Odbory veřejné sféry zvažují stávku. Svazy nevylučují ani protestní akce

Autor: ČTK