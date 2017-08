Ministerstvo školství chce upravit vyhlášku o inkluzi a odstranit nedostatky

Vyhláška o společném vzdělávání dětí ve školách, která byla schválena loni v září, trpí podle ministerstva školství (MŠMT) technickými nedostatky a vnitřními rozpory.

Úřad ji proto chce upravit technickou novelou, která by mohla platit od 1. září a měla by odstranit mimo jiné problémy s přetížením pedagogicko-psychologických poraden a snížit administrativní zátěž škol.

K návrhu zaslalo zásadní připomínky několik ministerstev i ombudsmanka. Nejde podle nich o technickou novelu, ale o změny, které by mohly mít dopad na celé fungování inkluze.

"V současnosti MŠMT připomínky vypořádává, přičemž se v jednáních o připomínkách daří MŠMT ve většině bodů novely návrh obhájit," napsalo tiskové oddělení úřadu. Jde o vyhlášku ministerstva, kterou neschvaluje vláda. Resort předpokládá, že ministr Stanislav Štech (za ČSSD) by ji mohl podepsat do konce srpna.

Schválení nového nastavení inkluze loni vyvolalo bouřlivé diskuse mezi jejími zastánci a odpůrci, i když většina zdravotně postižených nebo jinak znevýhodněných dětí měla nárok na docházku do běžné školy od roku 2005. Výjimkou byly hlavně děti s lehkým mentálním postižením, které se vzdělávaly převážně odděleně. Vyhláška má za cíl zlepšit podporu pro děti s handicapem a umožnit školám čerpat na ni peníze od státu.

Nové podmínky společného vzdělávání ale podle ministerstva financí zatěžují státní rozpočet daleko více, než jak to uváděly původní odhady ministerstva školství. To při přípravě vyhlášky loni uvádělo nárůst výdajů rozpočtu pro rok 2016 o 410 milionů korun, pro letošek o jednu miliardu korun a na příští rok o 1,5 miliardy korun. Skutečné výdaje byly ale v loňském roce 589 milionů korun, za leden až červen letošního roku zhruba 1,5 miliardy korun a pro příští rok se nyní odhadují téměř čtyři miliardy korun.

MŠMT uvádí, že navrhované změny ve vyhlášce by mohly vést k větší efektivitě a finanční úspoře, kterou však nelze upřesnit. Ministerstvo financí proto s novelou nesouhlasí a požaduje přepracování celého rozsahu podpůrných opatření a toho, kolik peněz stojí.

Zásadní připomínku mají k návrhu i ministerstvo práce a sociálních věcí, ministerstvo spravedlnosti a úřad ombudsmanky, kterým se nelíbí zejména záměr umožnit ve speciálních školách vznik tříd pro různě handicapované děti. Podle nich by to mohlo vést k návratu praxe bývalých zvláštních škol, které vzdělávaly vedle žáků s lehkým mentálním postižením i žáky s poruchami chování a problémy s učením, mezi kterými byly často Romové.

"Pokud bude ve snaze o zachování současných kapacit některých speciálních škol plošně umožněno zřizovat speciální školy s třídami pro různá postižení, bude výrazně ohrožena kvalita výuky a poskytované speciálněpedagogické péče," obává se MPSV. Spolu s ombudsmankou Annou Šabatovou zdůrazňuje, že návrh výrazně zasahuje do práv dětí a do organizace speciálního školství.

Podle Šabatové navrhovaná úprava upřednostňuje zájmy zřizovatelů, poraden a škol před zájmy dítěte. Nesouhlasí například s prodloužením lhůty na vydání zprávy a doporučení od poraden ze tří na čtyři měsíce. Výtku má i proti tomu, že navrhovaná úprava neřeší, jak ministerstvo zajistí kvalitu speciálněpedagogické péče ve školách, kde se budou věnovat najednou různě postiženým dětem.

Realisté požadují zrušení nesmyslné inkluze

Na Ministerstvu školství podle Realistů předvedli zásadní přehmat. "Dle jejich posledních odhadů stoupnou výdaje na inkluzi v roce 2018 z původních 1,5 miliardy na 4 miliardy. Z toho lze jednoduše vyvodit, že celý projekt byl špatně připravený a spočítaný. Mimo to je zarážející obrat ministra financí Pilného, který nyní nechce na inkluzi vyčlenit peníze, když ji přitom v minulosti hnutí ANO, a to i spolu s ním, ve sněmovně prohlasovalo," uvedli Realisté.



Tajemník Realistů Michal Moroz k tomu dodává: „Tento nesmyslný a nefunkční projekt odsává stále více peněz, které by mohly být skutečně prospěšné. Realisté by je přidali učitelům a tím zkvalitnili vzdělání pro naše děti. Paní ministryně Valachová prosadila inkluzi za podpory neziskových organizací, a to i přes protesty rodičů, učitelů, ředitelů škol i speciálních pedagogů. A je vidět, že šlo o nepřipravený a nepromyšlený krok.“