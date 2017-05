Ministerstvo práce bude hledat nového tajemníka, Smrček končí

Ministerstvo práce bude mít nového tajemníka pro státní službu. Dosavadní nejvyšší úředník v resortu Petr Smrček požádal o ukončení služebního poměru ke konci června. O Smrčkově odvolání a vyhlášení výběrového řízení by měla rozhodnout vláda. Podle mluvčího ministerstva Petra Habáně Smrček odchází z osobních důvodů.

Zasedání havířovského zastupitelstva. Zastupitel Petr Smrček.Foto: Deník/Libor Běčák

Státní tajemník odpovídá za výběr úředníků a zajištění jejich vzdělávání. Hodnotí také jejich práci. Podle dřívější tiskové zprávy ministerstva je jmenování tajemníků cestou k odpolitizování a profesionalizaci státní správy.

Opoziční TOP 09 personální stav na ministerstvu práce kritizuje. Podle ní počet úředníků v posledních letech výrazně roste. Ministerstvo práce na svém webu uvedlo, že v roce 2014 mělo 1127 zaměstnanců. Podle TOP 09 jich loni bylo 1364 a letos jich má být 1602.

Devětačtyřicetiletý Smrček nastoupil do úřadu na konci dubna 2015. Po volbách v roce 1998 se dostal jako nestraník za ČSSD do havířovského zastupitelstva. Byl náměstkem havířovského primátora. V březnu 2014 se stal náměstkem na ministerstvu pro místní rozvoj, kam ho nominovala ČSSD. Ministryně Karla Šlechtová (ANO) po svém nástupu Smrčkovu sekci zrušila. Smrček pak začal pracovat jako ředitel personálního odboru na ministerstvu práce.

Výběrové řízení na nového tajemníka by měla vyhlásit vláda. Místo je na dobu určitou, a to na pět let. Počítá se s nástupem 1. července. Uchazeč či uchazečka musí být občanem ČR s vysokoškolským vzděláním a znalostí angličtiny, francouzštiny či němčiny.

Přihlásit se mohou lidé, kteří v posledních osmi letech pracovali aspoň čtyři roky ve státní správě, institucích EU, mezinárodních organizacích či v krajských a městských úřadech. Podmínkou je trestní bezúhonnost a lustrační osvědčení. Přihlášení by měli mít také osvědčení o tom, že se mohou seznamovat s důvěrnými materiály. Předložit by měli také několik stránek se svou představou o správě služebních vztahů na ministerstvu práce v dalších třech letech.

Vláda má do 60 dnů od obdržení Smrčkovy žádosti rozhodnout o jeho odvolání. Vyhlašuje pak také nové výběrové řízení.