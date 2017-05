Milost pro Kajínka chce více než polovina republiky

S rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana omilostnit doživotně odsouzeného vraha Jiřího Kajínka souhlasí 54 procent lidí, proti jich je 36 procent. Dvě pětiny občanů si ale myslí, že prezident se k tomuto kroku odhodlal kvůli tomu, že mu zvýší popularitu. Podle 29 procent lidí chce Zeman odlákat pozornost od svého postoje v současné vládní krizi. Vyplynulo to z průzkumu agentury Median pro Českou televizi, která jeho výsledky dnes zveřejnila.

Prezident v týdnu prohlásil, že Kajínek od něj dostane milost ve druhé polovině května. Rozhodnutí o udělení milosti je podle něj připraveno a podepíše ho po návratu z návštěvy Číny. Před prezidentskými volbami v roce 2013 přitom řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. Dosud dal Zeman sedm milostí.

Se současným záměrem Zemana dát Kajínkovi milost nesouhlasí podle Medianu, který se dotazoval 700 lidí, zejména vysokoškoláci, lidé z větších měst a ti, kteří se k prezidentovi staví kritičtěji.

To, že motivací pro Zemana k udělení milosti Kajínka byla víra v jeho nevinu nebo pocit, že je dlouho ve vězení, uvedlo v průzkumu 34 procent veřejnosti. Respondenti si ale mohli vybírat z více možností, co podle nich motivovalo Zemana k plánovanému omilostnění Kajínka. Dalších 68 procent se tak přiklonilo i k dalším variantám, a to ke snaze zvýšit si popularitu nebo odvést pozornost od vládní krize.

Plzeňský soud uložil zřejmě nejznámějšímu českému vězni doživotní trest 23. června 1998. Odsoudil ho za to, že v roce 1993 zastřelil v serpentinách pod plzeňskou věznicí Bory podnikatele Štefana Jandu a jeho osobního strážce Juliána Pokoše. Druhý bodyguard útok přežil.

Kajínek má ale řadu sympatizantů, kteří jsou přesvědčení o jeho nevině v kauze dvojnásobné vraždy. Kajínek žádá o obnovu procesu, zatímco jiní svědkové ho obviňují z manipulace veřejným míněním a ze zastrašování. Letos v dubnu Zeman uvedl, že vážně uvažuje o milosti pro Kajínka, protože není zcela přesvědčen o jeho vině. Podpořil ho v tom dlouholetý předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, v kauze podle něj přetrvávají pochybnosti.