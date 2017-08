Miloš Jakeš: Politiku komunistů podporuji, považuji ji za jedinou správnou

Poslední předrevoluční generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš si příliš neumí představit po letošních volbách do Sněmovny možnou koaliční spolupráci KSČM s ANO nebo menšinovou vládu hnutí ANO s podporou komunistů. Komunisté by podle něj měli o vstupu do vlády uvažovat jen v případě, kdy by měli možnost prosadit své klíčové programové myšlenky. Hnutí ANO nepovažuje Jakeš pro tyto účely za dostatečně levicové, shodu by oba subjekty našly jen u dílčích témat.

ČTK to řekl v rozhovoru u příležitosti svých sobotních 95. narozenin.

Jakeš řekl, že z politiky se dosud nestáhl. "Zúčastňuji se zejména činnosti v komunistické straně, ač nejsem členem, aktivně její politiku podporuji, poněvadž ji považuji z těch politik, co nabízejí jiné politické strany, za jedinou správnou," uvedl. Vedle účasti a vystoupení na různých akcích plánuje také napsat knihu o budování socialismu v Československu, včetně příčin jeho porážky.

Výsledek letošních voleb si odhadovat nedovolí. "Protože je to takový galimatyáš. Hádají se mezi sebou, jeden pomlouvá druhého. Jak ukázal vývoj, co slíbili, to neplní," uvedl. I když vzájemné pomluvy jednotlivých stran považuje svým způsobem za součást voleb, v poslední době podle něj spory nabývají rysů, které jsou ve slušné společnosti nepřijatelné.

Současnou českou společnost považuje Jakeš za hluboce třídně rozdělenou, zároveň se však tento fakt podle něj neprojevuje ve volbách. "Ti mladší často bezstarostně plédují pro něco, co je de facto proti nim. A poznají to v ten moment, jak se ožení, mají děti, mají si obstarat byt a nemají na to peníze, zadluží se, přichází exekutor a tak dál," uvedl.

Jako aktivní stoupenec KSČM by pro vládní angažmá komunistů považoval za klíčové, aby mohli skutečně prosazovat svůj program. "To záleží na těch druhých (stranách). Nelze předpokládat, že strana (KSČM) bude mít takový úspěch, aby mohla nějak zásadně zvrátit politické poměry u nás," řekl. V případě dohody na programu, který by KSČM vyhovoval a řešil problémy penzistů, školství či výdělků, je však možná dohoda s kýmkoliv, míní.

Neočekává však, že by se komunisté mohli dohodnout na nějaké formě podpory vlády hnutí ANO, jak se v poslední době spekuluje vzhledem k předvolebním průzkumům. "Já myslím, že to neudělají," konstatoval. Shodu mezi oběma subjekty totiž vidí spíš jen v dílčích otázkách. "Není to žádná levicová strana," dodal.

Jakeš si nedokáže představit, že by komunisté například odstoupili od požadavku vystoupit ze Severoatlantické aliance. "To by se muselo NATO změnit, pak by to bylo možné," řekl. Konec prosazování politiky Spojených států by podle něj přinesl světu větší bezpečnost. "První, co by se mělo stát, je rozpustit NATO. Kolik set tisíc lidí umřelo už kvůli tomu, co udělaly Spojené státy po porážce socialismu," uvedl.