Miliony jsou (skoro) na dosah. Slavii a Plzeň čekají odvety

Praha - Je to jako v pohádce. Hrdina už vidí na druhé straně údolí blyštící se poklad, vypadá jako na dosah ruky, ve skutečnosti je k němu ale ještě dlouhá cesta. Dlouhá a nebezpečná, plná výmolů a nečekaných pastí. Stojí to ale za to, obzvlášť je-li zmíněnou blyštivou odměnou účast v Lize mistrů.

Fotbalisté Slavie. Ilustrační foto. Foto: Facebook SK Slavia

V úloze zaprášených poutníků za pokladem se dnes večer ocitnou fotbalisté Slavie a Plzně. Pražský celek hraje odvetu 3. předkola od 19 hodin na hřišti běloruského BATE Borisov, Západočeši se od 20.15 utkají doma s rumunským FCSB (bývalou Steauou). Kdo je v lepší pozici? Bate bude útočit Mistrovská Slavia před týdnem doma vyhrála 1:0, i teď ale sešívané mrzí spousta zahozených šancí. Domácí totiž hráli většinu zápasu přesilovku a Borisov jen bránil přijatelnou porážku. Na vlastním trávníku bude zkušený soupeř mnohem nebezpečnější. „Chtělo to přidat ještě nějakou branku, aby byla odveta veselejší," povídal slávistický trenér Jaroslav Šilhavý. Dobře věděl, o čem mluví. Borisov se v posledních letech (na rozdíl od Slavie) celkem pravidelně účastní základních skupin Ligy mistrů a doma je skoro neporazitelný od loňského května tam prohrál jediný soutěžní zápas. „V odvetě budou hrát nepochybně útočněji, protože musejí dát minimálně jednu branku," čeká Šilhavý. Jeho svěřence ale požene vidina štědré odměny. Pokud totiž Slavia postoupí do 4. předkola, bude mít kromě prémie ve výši 146 milionů korun také jistou účast v Evropské lize. Nebezpeční Rumuni Plzeňská eskadra pod taktovkou staronového kouče Pavla Vrby před týdnem přivezla z Bukurešti nadějnou remízu 2:2. Před svými fanoušky chce dokonat postup. Náladu si borci Viktorie vylepšili vysokou výhrou 4:0 nad Duklou v prvním ligovém kole. „Budeme muset být zase aktivní a chtít zase dát gól. Hrát na 0:0 je hrozné riziko a to si doma netroufneme," ohlásil trenér Vrba, hlavní strůjce památných postupů Plzně do Ligy mistrů v letech 2011 a 2013. Horší je, že Viktoria dva poslední domácí mače v evropských pohárech proti týmům z Rumunska prohrála. Loni s Astrou Giurgiu (1:2), v roce 2014 s s Petrolulem Ploješt (1:4). To ale u týmu nebyl mág Vrba. Zapůsobí dnes jeho kouzlo?

Autor: Vojtěch Žižka