Milan Chovanec: Doufám, že si ČSSD sama neprostřelí koleno

Ministr vnitra a 1. místopředseda ČSSD Milan Chovanec je dnes asi nejvýraznějším politikem své strany. Ačkoli vystupuje naprosto klidně až líně, jeho vyjádření jsou rázná a přesně zasahují cíl. Možná i proto ho Andrej Babiš vnímá jako největšího konkurenta v rámci předvolební kampaně. Prezident Miloš Zeman to tak ovšem nevidí.

Po volbách by rád jmenoval předsedou vlády Andreje Babiše a ministrem vnitra Milana Chovance, který by byl zároveň předsedou ČSSD. Možná proto oba zmíněné politiky bere na svou dubnovou cestu do USA včetně Bílého domu. Této konstrukci se ale první místopředseda sociální demokracie brání a v rozhovoru s Deníkem říká, že do voleb i po nich by měl vést ČSSD Bohuslav Sobotka.

Na jakém tématu se letos vyhrají, eventuálně prohrají volby?

Nástupem Andreje Babiše se zrušilo pravolevé vidění světa a teď se velmi složitě hledá linie, na níž se standardní strany střetnou s tzv. novým větrem. Pro nás jsou základní témata pořád stejná. Kromě bezpečnosti, respektive obavy z toho, co by mohlo za několik let přijít, jsou hlavním problémem České republiky nízké mzdy.

Je to téma pro politiky vzhledem k tomu, že většinu pracovních pozic nabízejí soukromé firmy?

To je sice pravda, ale stát má několik možností, jak mzdovou hladinu ovlivňovat. Jednou z nich je nastavení minimální mzdy, druhou je nižší zdanění práce. Návrh, který ČSSD představila, znamená daňovou úlevu, tedy vyšší plat, pro zhruba čtyři miliony lidí. A do třetice je to zvyšování mezd ve veřejném sektoru, protože pokud porostou platy v něm, zvednou se mzdy celkově. Ambicí České republiky by mělo být dejme tomu do patnácti let se ve mzdách přiblížit Německu.

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se rozhodl udat tón kampaně návrhem daňové reformy. Moc se mu to ale nepovedlo, neboť vzápětí se ozvalo několik významných sociálních demokratů, například hejtmani Netolický a Bernard, kteří představenou daňovou konstrukci kritizovali. Jak si to má volič vysvětlit?

S kolegou Bernardem jsem o tom detailně mluvil a on sám říká, že nižší zdanění práce je správná cesta, jediný problém měl s hranicí padesáti tisíc korun, která odděluje lidi, kteří by si měli díky našemu návrhu polepšit. Ale u ní samozřejmě připouštíme korekci, umím si představit 80 tisíc, ne už 113, 120 nebo 150. Za týden máme sjezd a po něm programovou konferenci, kde se budeme bavit o finální podobě našeho programu. Připomínám, že v našem balíčku nešlo jen o progresivní zdanění fyzických osob, už dříve jsme představili návrh na sektorovou bankovní daň a progresivní daň pro firmy. Když to shrnu, chceme, aby rodiny s dvěma a více dětmi měly více peněz, stejně jako čtyři miliony lidí s nižším příjmem než 50 tisíc. Několik set velkých firem bude mít vyšší daňovou povinnost, obdobně jako lidé s platy nad 50, respektive 80 tisíc korun.

Jak už to tak poslední dobou bývá, trumfl vás Andrej Babiš, který řekl, že daně sníží všem lidem, kteří si vydělávají méně než 113 tisíc, tedy jak pošťačkám, tak IT odborníkům. Navíc slíbil, že dál bude zvyšovat platy a sníží sociální odvody firem, čili zlevní práci jako takovou, za což si vysloužil pochvalu finančních analytiků.

Je to stejný Andrej Babiš, který ještě nedávno vlastnil Agrofert? Myslím, že to byl šéf odborů Středula, který nedávno vyvěsil na Twitter inzerát jedné z firem holdingu Agrofert, v němž nabízeli nástupní plat 13 500 korun. Je tedy velká škoda, že se pan Babiš ve svých firmách nechoval tak, jak teď slibuje všem lidem. Názorný příklad je Česká pošta (ČP). S Andrejem Babišem se o ni hádáme několik let. Český stát prokazatelně dluží ČP 1,4 miliardy korun. Když se podíváte na pošťačku, která nosí lidem v zimě, mrazu či dešti důchody a poštu v obrovské kabele, tak minimálně třetinu z ní nosí zadarmo, protože stát není ochoten zaplatit svůj dluh. Zvýšení mezd na poště přitom až do tohoto týdne blokoval Andrej Babiš. U policie a dalších složek státu to bylo obdobné. Cílovou skupinou sociální demokracie jsou rodiny s dětmi, senioři, lidé s podprůměrnými příjmy, určitě to nejsou finanční analytici, kteří berou statisíce a banky je platí, aby neprošla sektorová daň.

Co je to všechno platné, když to lidé ne a ne pochopit, alespoň podle průzkumů veřejného mínění, v nichž hnutí ANO poráží ČSSD o deset i víc procentních bodů.

Pamatuji si éru Jiřího Paroubka, kdy jsme v průzkumech měli čtyřicet procent a nakonec jsme získali přes dvacet. Naším úkolem je předat poselství o programu ČSSD lidem, i když přes šum, který vyvolávají analytici, o nichž hovoříte, a někteří spřátelení novináři hnutí ANO, se jim to doručuje velmi složitě. Musíme voliče přesvědčit, že našimi klíčovými tématy jsou bezpečnost, vyšší platy a ochrana spotřebitele u kvality potravin stejně jako cen vody či energií. Tam je síla ČSSD.

Není pokrytecké o tom hovořit pár měsíců před volbami? Proč premiéra nezajímaly platy zaměstnanců Aholdu nebo ceny mobilních dat či kvalita potravin v prvním roce vládnutí?

My jsme o tom jednali už při uzavírání koaliční smlouvy, konkrétně o sektorové dani na banky. Koaliční partneři to odmítli. Teď voličům předkládáme svůj recept na to, kde chceme vidět Českou republiku za pět deset let.

S kterou politickou stranou byste chtěli tuto vizi naplňovat?

Budeme velice zvědavi na výsledek Starostů, kteří jsou spolu s lidovci našimi přirozenými partnery. Uvidíme, v jaké kondici bude hnutí ANO a zda bude schopno se s námi domluvit na programových prioritách. V této vládě jsme byli schopni prosadit 80 procent našeho programu, pokud bychom pokračovali v obdobné sestavě, už to asi nebude tak jednoduché. Myslím si ale, že hnutí ANO směřuje spíš k středopravé koalici, v níž se obejme s ODS a dalšími pravicovými subjekty.

Připouštíte možnost, že by ČSSD byla ve vládě, aniž by měla premiéra?

To si dokážu představit velmi těžko. Pokud bychom nebyli hybateli vlády a neměli možnost prosadit naše předvolební představy do koaliční dohody, bylo by zbytečné v takové vládě sedět.

Nebudete o tom hovořit na palubě letadla s Andrejem Babišem a Milošem Zemanem cestou do Washingtonu?

To byla povedená akce pana Ovčáčka, ještě se ho musím přeptat, jak přesně jsem podle něj žádal o cestu do Ameriky. Já jsem s panem prezidentem hovořil asi před čtyřmi měsíci a řekl jsem mu, že pokud poletí do USA a bude tam nějaká bezpečnostní agenda, která moji účast zdůvodní, tak poletím, ale určitě to nebylo tak, že bych se mu do letadla cpal a chtěl jet na výlet. A že poletím s Andrejem Babišem, jsem se dověděl z médií tento týden.

Premiér Sobotka uvedl, že bohumínské usnesení zakazující ČSSD spolupráci s komunisty už je vyhaslé, pro voliče to podle něj není téma. Vy si dokážete představit vládní spolupráci s KSČM?

S komunisty jsme vládli v mnoha krajích, osobně jsem s nimi byl v koalici v Plzeňském kraji. Pan premiér v tom svém vyjádření řekl důležité bé, které se jaksi vytratilo. Totiž že s komunisty lze spolupracovat za podmínky, že se stanou standardní proevropskou stranou, která nerozporuje členství České republiky v NATO.

Za týden vás čeká sjezd v Brně. Na rozdíl od sněmu ANO to asi nebude žádná idyla. Bude to drama?

Doufám, že to bude živé jednání. Sněm ANO bylo one man show Andreje Babiše s kulisami, které tvořili ostatní mlčící přítomní. Politická strana by měla být pestrá, v níž se lidé nebojí věci si vyříkat i natvrdo. Hnutí ANO je subjekt jiného formátu, je to vůdcovská strana.

Mluvme o ČSSD. Obhájí Bohuslav Sobotka post předsedy?

Sociální demokracie je stranou mnoha proudů a debata bude košatá. Budeme se bavit o hledání receptů, jak oslovit českou veřejnost, která je poněkud unavená z tradičních politických stran. Snad časem pochopí, že přinášejí i jistotu, stabilitu, předvídatelnost, což není na politickém kolbišti zanedbatelná hodnota. Doufám, že Bohuslav Sobotka mandát obhájí, koneckonců s výjimkou jednoho ho nominovaly všechny kraje.

Jde o to, jakou sílu bude jeho mandát mít. Každý předseda chce jít do voleb s podporou 80 a více procent.

Situace se ještě bude během následujícího týdne nějak vyvíjet, bude záležet i na projevu kandidátů na posty místopředsedů včetně toho mého. Když o něco šlo, sociální demokracie se vždy zachovala státotvorně a věřím, že to tak bude i po brněnském sjezdu. Bohuslav Sobotka podle mě dostane silný mandát, asi ne takový jako Andrej Babiš, ale dostatečně vypovídající. Uvidíme, jak se složí jeho tým, ve hře je Jeroným Tejc i nové nadějné tváře Jan Birke a Petr Dolínek, takže nabídka na obměnu existuje, rozhodnou delegáti.

Během toho zbývajícího týdne se bude kšeftovat, vyměňovat pozice na kandidátkách do sněmovních voleb nebo třeba obchodovat s místem ministra průmyslu?

Nenapadá mě, jak by se sedm měsíců před volbami dalo kšeftovat s místem ministra průmyslu. Sednout si do tohoto horkého křesla není žádná výhra. Kdyby Jan Mládek neudělal fatální chybu v komunikaci, tak tohle téma určitě není na stole. Premiérovi ale nezbylo nic jiného, než to vyřešit tímto způsobem.

Jakou má v tom případě souvislost sjezd ČSSD s navržením nového ministra průmyslu a obchodu?

Žádnou.

Proč tedy premiér odklad zdůvodnil právě sjezdem?

Pravděpodobně proto, že teď se naplno věnuje sjezdu. Konzultuje s kandidáty a nechává si čas na rozmyšlenou.

Není to spíš tak, že na Hrad už s nějakým jménem přišel, a když prezident Zeman Tomáše Prouzu neschválil, premiér Sobotka nechtěl, aby před sjezdem souboj Zeman Sobotka opět ovládl veřejný prostor?

Nemyslím, že by šlo zrovna o souboj Zeman Sobotka, byť na sjezdu zřejmě bude rezonovat to, co Miloš Zeman oznámí 9. března. Osobně jsem přesvědčen, že bude znovu kandidovat.

Hned 10. března v Brně můžete vyhlásit, že je kandidátem ČSSD na prezidenta.

Pokud bude zvolen Bohuslav Sobotka, o podpoře rozhodneme v referendu.

A to dopadne tak, že si členové ČSDD vyberou Miloše Zemana?

Nálada se drobně mění, byť v sociální demokracii stále převažuje názor, že Miloš Zeman je správná volba. Určitá vstřícnost pana prezidenta k Andreji Babišovi ovšem některé sociální demokraty nahlodává, minimálně váhají.

Co vy?

Já nevidím jinou figuru než Miloše Zemana. Na druhou stranu moc nechápu – a hovořil jsem o tom i s panem prezidentem – jeho náklonnost k Andreji Babišovi. Doufám, že to skončí, i když si uvědomuji, že v přímé volbě stranická podpora není až tak důležitá. Miloš Zeman určitě rozehraje svoji politickou hru a nenechá si do toho mluvit. Zatím nevidím nikoho, kdo by s ním vedl vyrovnanou partii, ale pokud se vyzyvatel najde, nemusí to mít pan prezident ještě jednoduché.

Vyříkal jste si s ním i působení centra proti dezinformacím, které na vnitru působí?

To je další mediální bublina. Pan prezident mluvil o Koniášovi a cenzorech, ale nic takového se tu neděje. Řešení tzv. dezinformací představuje pět deset procent náplně činnosti centra. Jasně jsme definovali, že nebudeme rozporovat politické výroky. Připravujeme pracovní skupinu na ochranu voleb, může se tu chystat dehonestační kampaň proti nějakému kandidátovi.

Andrej Babiš už avizoval, že se toho obává…

Sám proti sobě, aha. Tak to nevím. Když se podíváte, jak Babišova média uchopila policejní reorganizaci a ostatní kauzy ministrů za ČSSD, tak by se asi měli bát jiní lidé než Andrej Babiš. Je zjevné, že se tu hrála hra o osud české policie, což by si neměli dovolit ani ministr financí, ani ministr vnitra. Pokud chceme mít demokratický stát, policie by se do politického souboje neměla zatahovat. Bohužel se tu rozmohla trumpovská metoda, to znamená soupeře pošpinit, onálepkovat, vyděsit, zahnat, nejlépe zničit.

Pozor, mluvíte o oblíbenci Miloše Zemana.

To je mi úplně jedno. Když jsem si naposled v Lidových novinách přečetl, že Hillary Clintonová drtivě prohrála volby, napadlo mě, že bych někdy chtěl v České republice drtivě prohrát volby tak, že bych měl o dva miliony hlasů víc než ten druhý. Nicméně půl roku před americkými volbami jsem se vsadil, že Trump vyhraje. Hillary Clintonová udělala strašnou spoustu chyb, za prohru si demokraté mohou bohužel sami. Donald Trump vyhrál na levicových tématech.

Jaká podoba s děním v Česku!

Přesně tak. Neříkám, že genderová vyváženost, rovnost pohlaví, adopce dětí homosexuálními páry nemají být našimi tématy, určitě ano, ale nemohou hrát prim. Pokud si to levice neuvědomuje, musí skončit. Levicoví voliči mají jiné starosti, zajímá je, jak mají vysoký plat, zda jsou ulice bezpečné, nejsou-li potraviny, které si kupují, toxické, jestli se jich stát zastane proti těm velkým, například dodavatelům energie.

Dovedete si představit, že se na sjezdu věci semelou tak, že Bohuslav Sobotka nebude zvolen předsedou a do voleb povede ČSSD někdo jiný?

Bylo legitimní postavit Bohuslavu Sobotkovi protikandidáta. Jihočeši, kteří ho jako jediní nepodpořili, měli říct, koho tedy chtějí. Pokud třináct ze čtrnácti krajů nominovaly Sobotku na předsedu, a pak by ho nezvolily, byl by to signál, který bychom veřejnosti nebyli schopní vysvětlit. Doufám, že ČSSD si sama neprostřelí koleno.

