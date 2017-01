Mezinárodní den studentstva má šanci na návrat do kalendáře

Patří 17. listopad především studentům, nebo stačí si ho obecně připomínat jako Den boje za svobodu a demokracii? Zdánlivě akademický spor budí i po 28 letech po roce 1989 vášně.

Loni v dubnu poslanci nepřehlasovali Senát, takže neprošel pozměňovací návrh Heleny Válkové (ANO) na přejmenování státního svátku na Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii.

Nyní je změna opět na stole. Poslanci mají ještě na lednové schůzi projednat její novelu zákona o státních svátcích ve stejném znění.

Zdvojený název by mohl uspět

Větší šanci má však předloha, pod níž se podepsali dva sociální demokraté, jeden lidovec a jeden poslanec ANO. Jejich text by se mohl dostat na pořad únorové schůze. Na jeho základě by se zákon o státních svátcích a významných dnech z roku 2000 měnil tak, že v kalendáři by u data 17. listopad bylo připsáno Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva.

„Chceme se vrátit k odkazu 17. listopadu 1939. V roce 1941 se 26 delegátů z celého světa shodlo, že na tento den se bude vzpomínat v návaznosti na to, co se událo v Praze na podzim 1939, chtěli tím uctít památku Jana Opletala. Na tomto pohledu se shodly akademické senáty našich vysokých škol, Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) i Středoškolská studentská unie a Národní parlament dětí a mládeže, který původně sehnal tři tisíce podpisů na podporu přejmenování státního svátku," řekl Deníku Michal Zima, předseda SK RVŠ.

Původní návrh poslankyně a bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové vzbudil ve sněmovně rozruch. „Studenti, kteří se na mě obraceli, na rozdíl od pana kolegy Kalouska nezapomněli na rok 1939 a nevadí jim tolik to, co se stalo s Mezinárodním dnem studentstva po roce 1948. Oni totiž dobře znají historické kořeny, což mě velice potěšilo," uvedla loni Válková.

S tím Michal Zima souhlasí: „TOP 09 argumentuje tím, že se Mezinárodní den studentstva v dobách komunismu zneužíval k propagandě, to je pravda, ale tak se na to dívat nelze. Na Pražském hradě také seděl Heydrich, přesto nepřestane být sídlem českých prezidentů a nezapřeme ho."

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek v dubnové rozpravě na dané téma uvedl, že i na něj se obracely studentské organizace a říkaly: „Nedovolte, aby oběti studentů byly zneužity ve prospěch bolševické propagandy. Já tady hájím názor, ke kterému se přihlásila demokratická republika v roce 1990, když ten bolševický název změnila."

Bolševický přístup, nebo neznalost?

Rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima Deníku k tomu sdělil: „Přejmenování státního svátku plně podporuji, neboť odkazuje k tragickým událostem, které se odehrály v roce 1939 v Praze. Panu poslanci Kalouskovi a Fialovi vzkazuji, že pokud vnímají studentský sněm v Londýně v roce 1941 jako bolševický, tak ať to řeknou. Kdo toto tvrdí, nezná dějiny."

Mezinárodní unie studentů tehdy reagovala na říjnovou střelbu do českých demonstrantů, smrt medika Jana Opletala, popravu devíti studentských představitelů, odvlečení 1200 vysokoškoláků do koncentráků a uzavření českých vysokých škol. O významu událostí starých 80 let se bude hovořit i na dnešním odborném semináři, který zorganizovala právě SK RVŠ. „Je důležité si uvědomit, že bez odvahy studentů roku 1939 by velmi pravděpodobně nedošlo ani k událostem v roce 1989," myslí si vysokoškoláci.

