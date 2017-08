Mezi dvěma mosty nepojedou týden tramvaje. Vznikne dočasná linka a zastávka

Praha - Od neděle 27. srpna (cca 0.30 hodin) do soboty 2. září (cca 0.30 hodin) bude obousměrně přerušen provoz tramvají na nábřeží Edvarda Beneše a to v úseku mezi Čechovým a Štefánikovým mostem. Důvodem je oprava trati na nábřeží Edvarda Beneše.

Tramvaj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Linka číslo 15 bude ve směru od Olšanských hřbitovů a ze zastávky Dlouhá odkloněna přes zastávky Strossmayerovo náměstí a Veletržní palác do obratiště Výstaviště Holešovice. Změny čekají také linky č. 17 a 93. Ty budou v úseku Staroměstská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Malostranská, Sparta a Letenské náměstí.

Nově bude v denním provozu zavedena dočasná linka číslo 27, která pojede z Levského přes Modřany až do centra Prahy a obslouží úsek Staroměstská – Malostranská – Čechův most – Právnická fakulta. Od 1. září ale dojde ke změně této dočasné linky, když ze Staroměstské pojede přes Právnickou fakultu, Čechův most, Malostranskou zpět na Staroměstskou a potom dál do Modřan. Nově bude zřízena dočasná zastávka Čechův most.