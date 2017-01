Mezi Čechy zájem o dění kolem uprchlíků upadá

Praha - Zájem Čechů o dění kolem uprchlíků opadá. Koncem loňského roku se o jejich situaci zajímalo 59 procent občanů, zatímco na jeho začátku to bylo 78 procent lidí.

Na začátku roku 2016 byl zájem o dění kolem uprchlíku nejvyšší vůbec. Postoj k přijímání uprchlíků ze zemí postižených válečným konfliktem se ale nemění. Proti přijímání jsou nadále dvě třetiny veřejnosti. Vyplývá to z prosincového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které výsledky zveřejnilo v pátek.

Podle 64 procent lidí by Česká republika neměla uprchlíky vůbec přijímat. Tři z deseti lidí jsou pro přijetí uprchlíků do doby, než se budou schopni vrátit do země svého původu. Při prvním měření CVVM v září 2015 uprchlíky odmítala polovina lidí, zatímco k jejich přijetí se klonilo 44 procent obyvatel.



Podle CVVM lidé vnímají uprchlíky jako bezpečnostní hrozbu. Uprchlíci představují podle 89 procent Čechů nebezpečí především pro Evropu. Čtyři pětiny je považují za nebezpečí pro svět a tři čtvrtiny cítí ohrožení České republiky. Před rokem ohrožení bezpečnosti Česka kvůli uprchlíkům vnímalo vyšších 81 procent obyvatel.



Největší míru ohrožení bezpečnosti země občané pociťují ze strany radikálního hnutí Islámský stát (76 procent). Nejvíce je ale podle nich Islámským státem ohrožena evropská bezpečnost (91 procent).



CVVM průzkum provedlo mezi 28. listopadem a 12. prosincem 2016, tedy před útokem na vánoční trh v centru Berlína 19. prosince a novoročním útokem v istanbulském klubu Reina. K oběma se přihlásil Islámský stát. V Berlíně při útoku zemřelo 12 lidí včetně Češky, v Istanbulu bylo 39 mrtvých. Teroristické útoky loni zažily například i Brusel či Nice. V listopadu 2015 v Paříži v klubu Bataclan a na několika místech v centru města při teroristických útocích zemřelo 129 lidí.

