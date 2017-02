Metropole připravuje regulační řád dopravy při výskytu smogu

Praha - Hlavní město připravuje regulační řád pro omezení dopravy v době výskytu smogu. Zatím může regulovat jen průmyslové podniky, nejvíc znečištění je ale z aut. V tiskové zprávě o tom v úterý informoval pražský magistrát. Návrh chce mít do konce září.

Smog v Praze. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Řád má omezit hlavně prachové částice. „Bude to první regulační řád vztahující se k částicím PM10, které nás v současné době nejvíc trápí. V dřívějším řádu se reguloval pouze oxid dusičitý, jehož hodnoty se již podařilo výrazně snížit," uvedla radní pro životní prostředí a infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Při přípravě regulačního řádu bude Praha vycházet ze srovnání s ostatními evropskými městy. Potom bude vypracovaná studie proveditelnosti, návrh by měl být hotový do konce září. Do konce roku by ho pak měly schválit rada a zastupitelstvo.

Regulace se vyhlašuje při 150 mikrogramech na metr krychlový

Se smogem se hlavní město potýkalo od začátku roku několikrát. Vedení Prahy zvažovalo mimo jiné zavedení MHD zdarma v době, kdy meteorologové vyhlásí smogový stupeň regulace. Smogovou situaci, která ji předchází, meteorologové vyhlašují, pokud aspoň na polovině meteorologických stanic překročí průměr koncentrace prachu za 12 hodin 100 mikrogramů na metr krychlový a pro příštích 24 hodin neočekávají pokles.

Regulace se vyhlašuje při 150 mikrogramech na metr krychlový. Současná legislativa umožňuje v metropoli v době vyhlášení regulace omezit jen průmyslové zdroje znečištění, jako jsou cementárny nebo kamenolomy.