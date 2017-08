Metropole hlásí nárůst odhalených případů domácího násilí

Praha/INFOGRAFIKA/ - Oběti domácího násilí v hlavním městě se víc než dřív svěřují se svou situací. To vede mimo jiné k rostoucímu počtu případů, kdy policie vykáže násilníka ze společné domácnosti.

Domácí násilí. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Ze společného obydlí byl nedávno vykázán manžel, který se po mnoho let dopouštěl na své ženě domácího násilí. Přes obtíže spojené s omezenou znalostí českého jazyka se podařilo s klientkou domluvit schůzku, které se účastnila také tlumočnice.

Důležitou roli hraje odvaha ženy

Intervenční centrum klientce připravilo návrh, kterým byl soud požádán o prodloužení policejního vykázání o měsíc a následně o další 3 měsíce. Soud návrhům vyhověl. Následně centrum ženě pomohlo připravit návrh na rozvod,“ přibližuje jeden případ problematického soužití v rodině asijského původu vedoucí magistrátem zřízeného Intervenčního centra pro pomoc obětem domácího násilí Zuzana Chomová.

Podle ní dopadl příběh v rámci možností dobře muž po prvotních protestech rozvod akceptoval, ze společné domácnosti se odstěhoval, s dcerami se stýká mimo domov a platí soudem určené výživné. „I v tomhle případě hrála důležitou roli odvaha ženy, která svou bezvýchodnou situaci chtěla řešit a vyhledala odbornou pomoc,“ dodává Chomová.

Boj s násilím je běh na dlouhou trať

Za první půlrok letošního roku byli pachatelé domácího násilí na území Prahy vykázáni policií z domácnosti ve 104 případech. To je víc než ve stejném období v minulých letech.

Výrazně ale narostl zejména počet kontaktů mezi intervenčním centrem a lidmi ohroženými domácím násilím. Za prvních šest měsíců vzrostl meziročně o téměř pět stovek. Podle všeho je to výsledek klesajícího ostychu mezi fyzicky nebo psychicky týranými lidmi. Většinu klientek centra představují ženy ohrožené násilím ze strany partnera.

Odbornou pomoc vyhledává i více cizinek

Poměrně často jsou ale v roli obětí také děti, senioři nebo handicapovaní a někdy dokonce muž trápený ženským protějškem. Podle statistik vyhledává v Praze odbornou pomoc nebo konzultaci kvůli domácímu násilí i stále více cizinců, respektive cizinek.

Podle Chomové dnes chybí především služby a experti se zaměřením na děti ať už násilím přímo ohrožené nebo se zkušeností „pasivních svědků“. Podle pražského radního pro sociální oblast Daniela Hodka (ČSSD) je domácí násilí fenomén, který je ve společnosti rozšířenější, než si mnoho z nás uvědomuje.

Policie má právo vykázat násilníka

„Je to velmi citlivá záležitost a politické půtky by tady opravdu měly jít stranou. Myslím, že řešit se to dá jen postupnou, mravenčí prací. Případy se daří odhalovat zejména dobrou a koordinovanou spoluprací s policií a dalšími složkami. O tom, že se tyto instituce těší stále větší důvěře mezi ohroženými osobami, svěd- čí i stále se zvyšující počet kontaktů.“

Policie má právo vykázat násilníka z domu nebo bytu na deset dní od roku 2007. Od té doby mají také kraje povinnost provozovat službu sociální prevence v podobě „intervenčních center“, zaměřených na pomoc lidem ohroženým domácím násilím. V Praze provozuje toto centrum příspěvková organizace města Centrum sociálních služeb.

Čelit domácímu násilí se delší dobu snaží i charitativní projekt firmy Avon, který provozuje tísňovou linku a shání peníze na pomoc obětem i na osvětu. V jejím rámci vznikla kniha s pravdivými příběhy dvacítky českých žen, které zažily domácí násilí na vlastní kůži.

Intervenční centrum- je dle zákona povinno nabídnout první kontakt osobě ohrožené domácím násilím nejpozději do 48 hodin od doručení faxu od Policie ČR s úředním záznamem o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. Pomoc IC může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány ambulantně.

- popis služby: odborné sociální a psychologické poradenství, poskytnutí krizové intervence, možnost účasti v podpůrné socioterapeutické skupině pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- součástí služby je zajištění interdisciplinární spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně právní ochrany dětí, útvary Policie ČR a obecní policie, nestátními a charitativními organizacemi, jakož i ostatními orgány veřejné správy

- v rámci intervenčního centra funguje také program VIOLA, který nabízí pomoc konfliktním osobám

Domácí násilí v Praze