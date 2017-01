Metro je čím dál oblíbenější, letos ještě posílí

Praha /INFOGRAFIKA/ - Město si loni nechalo zpracovat průzkum, na základě kterého v letošním roce posílí provoz metra. Další investice půjdou na bezbariérové přístupy.

Metro. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Po výrazných změnách v autobusové a tramvajové síti, které se odehrály minulý rok, čekají letos drobné změny i provoz metra. Na základě dopravního průzkumu z konce loňského roku usoudil organizátor pražské dopravy ROPID, že si pražská podzemní dráha zaslouží posílení. Jeho plány však naráží na peněžní problémy.

I přesto se letos Pražané mohou těšit na mírné zkrácení intervalů na lince B, posílení večerního provozu nebo zlepšení dopravní obslužnosti koncových úseků linek A a C.

Do Motola pojedou všechny soupravy

„Prvního dubna by měl být zrušen pásmový provoz do Motola a zároveň by se měl zkrátit interval v odpolední špičce na trase B," uvedl mluvčí organizace ROPID Filip Drápal. Do Motola tak pojedou všechny soupravy.

„Zároveň by měl být na všech linkách nově interval 7,5 minuty místo současných deseti ve večerních hodinách mezi devátou a zhruba půl jedenáctou. Mluvili jsme ještě o posílení víkendu, ale to s sebou nese poměrně velkou finanční zátěž, takže zatím není jasné kdy, případně jestli vůbec ke zkrácení dojde. Aktuálně propočítáváme různé varianty, ale v každém případě bychom museli získat dodatečné peníze od magistrátu," doplnil mluvčí.

ROPID by na základě průzkumu rád provedl i další změny. Některé však přijdou na řadu až v příštím roce a u některých, například u posílení provozu metra o víkendu, je otázka, jestli se na ně najdou peníze.

Na posílení víkendů si Pražané počkají

„Na lince B jsme chtěli intervaly ve špičce zkrátit víc, než je teď naplánováno, ale dopravní podnik nyní z technických důvodů nemá dost vozidel. Až bude dost souprav, což bude někdy příští rok, rádi bychom se k tomu vrátili, stejně jako bychom rádi zrušili pásmový provoz na lince C v úseku LádvíLetňany i v odpolední špičce," vysvětlil mluvčí.

Na chystané posílení víkendového provozu si tedy Pražané pravděpodobně počkají, protože ROPID musí nejprve dojednat více peněz od města. A pro Prahu letos není metro prioritou.

Město plánuje rozšíření počtu bezbariérových stanic

„Není to obsaženo v rozpočtu na letošní rok, takže to bude věcí dohody. Budeme potřebovat vědět, kolik to bude stát, a samozřejmě také půjde o dohodu s koaličními partnery. Letos se zaměříme spíše na posílení autobusové dopravy, která je klíčová i v návaznosti na metro, zejména pro okrajové oblasti Prahy, kde v minulosti proběhla rozsáhlá výstavba," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Kromě posílení provozu letos město plánuje také rozšíření počtu bezbariérových stanic. „V tuto chvíli máme 44 stanic z 61 bezbariérových. V letošním roce budeme realizovat další stanice, a to Opatov a Palmovku. Dále se připravuje Karlovo náměstí, kde bychom chtěli získat stavební povolení. Tam jsme se s Prahou 2 dohodli, že výstup z metra bude do Václavské pasáže, což sice bude o něco dražší, ale přirozenější pro cestující," zakončil Dolínek.

