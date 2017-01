Metrem se projeli lidé s nahými koleny. I stehny

Praha /ROZHOVOR/ - Od zveřejnění Prohlášení Charty 77 uplynulo 40 let. V sobotu se v Lucerně koná při té příležitosti setkání více než dvou stovek jejích signatářů. Bude mezi nimi i Pavel Myslín, celoživotní milovník knih, který Chartu 77 podepsal ve dvaceti letech. Co to obnášelo a jak na to období dnes vzpomíná? „Bylo to pro mne vysvobození," říká v rozhovoru pro Deník.