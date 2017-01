Meteorologové kvůli polétavému prachu vyhlásili v Praze regulaci

Praha - Meteorologové kvůli vysoké koncentraci polétavého prachu vyhlásili v Praze signál regulace. Platí od pátečního časného rána do odvolání, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Magistrát žádá řidiče automobilů, aby nevyjížděli. Kvůli velmi špatné smogové situaci není vhodný pobyt venku pro malé děti, starší lidi a lidi s chronickými dýchacími potížemi a srdečním onemocněním. Fyzicky náročných aktivit pod širým nebem by se měli vyvarovat i zdraví dospělí.

Smog nad Prahou Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Magistrát požádal řidiče aut se spalovacím motorem, aby k dopravě využívali přednostně veřejnou dopravu. Právě emise z těchto automobilů se totiž významně podílejí na zvýšených koncentracích polétavého prachu a oxidu uhličitého.

Velký zdroj prašnosti nyní není v Praze, uvádí magistrát

Informovány byly také průmyslové podniky, které při vyhlášení signálu regulace musejí upravovat svou výrobu. Žádný významně velký zdroj prašnosti nyní v Praze není, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

Regulace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině stanic reprezentativních pro dané území dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací částic polétavého prachu překročí hranici 150 mikrogramů na metr krychlový a není předpoklad, že by se to do 24 hodin změnilo.

Čtěte také: Kvůli smogu je lepší odpočívat. A nechat stát i auto