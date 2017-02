Městské části: Připravujte další rozšiřování metra

Praha /INFOGRAFIKA/ - Poslední stanice metra byly otevřeny v roce 2015, linka D se nejspíš začne stavět v roce 2019. Podle zástupců městských částí by se už teď měly začít připravovat další projekty rozšiřování metra, aby Prahu nečekala podobně dlouhá proluka.

Vizualizace linky metra D.Foto: Metroprojekt

Pozemky, pozemky, pozemky. Vedení magistrátu a dopravního podniku v posledních měsících neřeší a neslyší pomalu nic jiného, než kdy budou konečně vykoupeny všechny parcely, které město potřebuje pro stavbu metra D. Ale o dalším možném rozvoji podzemní dráhy se nemluví vůbec, což se nelíbí řadě politiků městských částí.

Městské části s ptají, proč se nediskutují další projekty

Ze 122 pozemků pro metro D je zatím vykoupeno minimum, město však i přesto doufá, že první etapu mezi Pankrácí a Novými Dvory začne razit v roce 2019. I tak to bude od spuštění úseku Dejvická Nemocnice Motol v roce 2015 znamenat čtyřletou mezeru, kdy razící stroje stojí a na rozšiřování se nepracuje.

Městské části, kterým by se jedna stanice či dvě hodily, se proto ptají, proč se nepřipravují nebo alespoň nediskutují další projekty, aby se Praha v budoucnu takovýmto prolukám vyhnula.

Desítka by uvítala prodloužení linky A

Desátá městská část by ocenila, kdyby se začalo pracovat na odbočce metra A na Zahradní Město. „Prodloužení dle dlouhodobých záměrů jihovýchodního konce linky A rozštěpením trasy za Strašnickou do Zahradního Města by Praha 10 uvítala. A mohu-li odhadovat, sousední městská část Praha 15 také," uvedl radní pro dopravu desítky Martin Hejl pro dopravní server MHD86.

Myslet do budoucna by město podle radnic městských částí mělo zejména s ohledem na rezidenční výstavbu, ať už tu probíhající, nebo plánovanou. Pro prodloužení na Zahradní Město mluví rychlý růst bytových domů v Horních Měcholupech. Teprve chystanými byty zase argumentují radnice Letňan a Čakovic.

Letňanské metro není příliš praktické pro místní

„Jak letňanští, tak i čakovičtí by uvítali prodloužení trasy metra C směrem na sever. Dokonce se předběžně dohodli zástupci starosty pro dopravu obou městských částí, že budou iniciovat trasování metra zanést do připravovaného Metropolitního plánu," uvedl místostarosta pro dopravu Prahy 18 Oldřich Miffek s odkazem na připravovaný nový územní plán metropole.

Upozornil také na fakt, že po dokončení plánované bytové výstavby v oblasti směrem k Čakovicím budou mít Letňany téměř třicet tisíc obyvatel, zatímco při spuštění metra v roce 2008 to bylo asi 16,5 tisíce. Letňanské „metro v polích" navíc není příliš praktické pro místní, kteří na něj musí dojíždět autobusy.

V Čakovicích by mohl vyrůst nový terminál

Podle čakovického místostarosty pro dopravu Jiřího Vintíšky by navíc v Čakovicích mohl u nádraží vyrůst terminál s P+R parkovištěm, které město podle seznamu vytipovaných lokalit v místě stejně plánuje.

Navrátí se k plánům metra na letiště?

Podle některých by stálo za to oprášiti starší plány metra na letiště. Opoziční zastupitel Prahy 6 za ODS Jakub Stárek tvrdí, že by to pomohlo sídlišti Dědina, kde má také vyrůst nová čtvrť, a v případě vybudování dopravního terminálu a záchytného parkoviště P+R u nové stanice Dlouhá Míle by se vyřešilo i parkování Středočechů na západě města.

S ohledem na plánovanou rychlodráhu se však metra do Ruzyně Pražané pravděpodobně nedočkají. A pokud jde o další budoucí rozšiřování metra, zatím se nic neděje. Podle nedávného vyjádření ředitele dopravního podniku Martina Gillara se nyní na jiných projektech rozšiřování nepracuje a všechna pozornost je směřována na projekt výstavby linky D.

