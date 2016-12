Městská doprava se příští rok dále rozšíří do Středočeského kraje

Praha /INFOGRAFIKA/ - V příštím roce se Pražská integrovaná doprava rozšíří do dalších oblastí Středočeského kraje. Menší změny čekají i MHD na území Prahy.

PID. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Vít Šimánek

Pražská MHD prošla letos poměrně turbulentními změnami, když se pozměnila většina tramvajových a autobusových linek na území hlavního města a přibyla řada nových. Podle organizátora městské hromadné dopravy, organizace Ropid, příští rok Pražany čekají další, i když drobnější změny v intervalech či jízdních řádech (viz grafika). Hlavní důraz však bude v roce 2017 kladen na další rozšiřování integrovaného systému pražské dopravy do okolí metropole.

Nejdříve příjde na řadu Podřipská oblast

„Co už je teď jasné, tak třetího ledna se zaintegruje Podřipská oblast. Dokonce už budeme mít první obec Ústeckého kraje, která bude v pražském integrovaném systému, takže budou uznávány jízdní doklady mezi Prahou a tímto krajem," uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Už od začátku ledna tak podle zásady „jedna síť, jedna jízdenka, jeden tarif, jeden jízdní řád" budou moci veřejnou dopravu využívat obyvatelé z okolí Roudnice nad Labem a hory Říp. Na jaře by pak měly následovat oblasti Nymburska, Sedlčanska, Benešovska či Neveklovska. Podle původního plánu měla být do systému zapojena už letos v červenci oblast Kladenska.

Kladno to bude něco stát

Objevily se však problémy při vyjednávání se zástupci kladenské radnice, kteří se obávali přílišného zasahování do svých kompetencí. Podle Dolínka je však již předběžně dojednaná dohoda a naplnění současně stanoveného termínu v červenci příštího roku by nemělo nic zásadního bránit. „Obávali se, že bychom my z Prahy či kolegové ze Středočeského kraje mohli škrtat jejich spoje.

Navíc to bude Kladno něco stát. S panem primátorem jsme se nicméně několikrát sešli a myslím, že jsme došli k dohodě, která jim zajistí požadované pojistky a garance," vysvětlil náměstek.

Primátorka chce užší spolupráci s krajem

Kromě Kladenska by se v příštím roce mělo zapojit také Rakovnicko a Slaný. Naposledy byla v loňském roce do systému PID zapojena autobusová doprava z Mělnicka a Neratovicka, která končí v Praze u stanice metra C Ládví.

Další spolupráci v oblasti dopravy by mohla napomoci užší spolupráce mezi krajem a Prahou, o které jedná primátorka Adriana Krnáčové (ANO) se svou stranickou kolegyní, novou středočeskou hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou. „S paní kolegyní Jermanovou jsme se domluvili na několika bodech spolupráce. Určitě je to i doprava, která je klíčová, například z hlediska dopravní obslužnosti nebo parkování," uvedla primátorka pro Pražský deník.

