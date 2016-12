Město chce dotáhnout opravy náměstí

Praha - Podoba Karlova náměstí je trnem v oku jak radnici Prahy 2, tak prakticky každému pěšímu, kdo se po něm musí pohybovat. Současné řešení je pro chodce nepřívětivé a není divu, že největší české náměstí vnímá podle studie z dílny městského Institutu plánování a rozvoje většina lidí spíše jako dopravní tepnu než příjemné místo vhodné i k odpočinku. Zmíněná studie, navrhující podobu chystané přeměny, je stará už téměř rok a půl.

Karlovo náměstí v PrazeFoto: Deník

Od jejího uveřejnění se však celý plán na přeměnu náměstí zasekl. To by se podle primátorky Adriany Krnáčové a jejího náměstka pro dopravu Petra Dolínka mělo příští rok změnit. „Doufám, že se nám s paní primátorkou podaří příští rok velmi výrazně pohnout s Karlovým náměstím. V minulých letech se kolem toho přešlapovalo, takže jsme se s paní primátorkou rozhodli, že trochu bouchneme do stolu a revitalizaci velmi výrazně posuneme. Mohu potěšit obyvatele Prahy 2, měl jsem jednání s představiteli městské části a našli jsme cestu, jak by vše mohlo být zrychleno," uvedl Dolínek.

PROBLÉMY S DOPRAVNÍ POLICIÍ

V to samé doufá i místostarosta druhé městské části pro územní rozvoj Václav Vondrášek. Upozorňuje však na to, že je stále třeba vyřešit řadu problémů. Revitalizaci podle něj stojí v cestě námitky ze strany dopravní policie či památkářů. „Rada se usnesla, že na to věnují docela velké prostředky, nicméně to se zatím ne-událo, protože nebyl stanoven investor, respektive odbor, který to bude mít na starost. To by teď už mělo být naštěstí vyřízeno," vysvětlil místostarosta s tím, že nyní je vše hlavně na magistrátu a na tom, jak se podaří všechny případné námitky do projektu zapracovat. Na leden je podle něj naplánována schůzka, která by mohla přinést posun. Hlavní překážkou je podle Vondráška i Dolínka přístup dopravní policie, která odmítá umístit přechody u současné tramvajové zastávky za křížením s Resslovou ulicí. Ty jsou přitom pro celý projekt klíčové. „Přechody jsou tam naprosto zásadní proto, aby lidé nechodili napříč přes trávníky, což dnes chodí, protože jediný přechod je nahoře u kostela svatého Ignáce," vysvětlil Vondrášek.

Podle Dolínka by se zádrhele měly brzy vyřešit

„Trošku nám problémy skutečně dělá součinnost s policií. Nyní se bude měnit vedení dopravní policie, takže si chceme nastavit velmi korektní vztahy s nově nastupujícími lidmi i s ohledem na tyto projekty, které nyní trochu váznou. Musíme najít shodu, abychom zároveň dodrželi všechny bezpečnostní a dopravní předpisy a zároveň to bylo pro Pražany k něčemu. Protože je nesmysl projektovat přechody na místech, kde lidé nechtějí přecházet," uvedl Dolínek. Město by podle primátorky Adriany Krnáčové chtělo příští rok pohnout i s opravami dalších náměstí, zejména s Václavským. „Strašně se těším na to, že pohneme s náměstími s Malostranským, Palachovým a Václavským. V případě Václavského už máme pravomocné územní rozhodnutí a budeme usilovat o stavební povolení, které bychom měli dostat zkraje příštího roku, doufám, že v březnu nebo v dubnu," slíbila primátorka. Podle původních plánů by tak revitalizace spodní části „Václaváku" mohla být hotova začátkem roku 2018.