Matějská z Výstaviště nezmizí. Ale změní se

Praha - Letoškem započnou opravy Výstaviště. Najde se v novém areálu místo i pro Matějskou pouť? Radní by radši stáli o zábavní park světové úrovně.

Zlí jazykové tvrdí, že Matějská pouť z Výstaviště zmizí. Tyto spekulace vychází i z výroků některých radních. Vzhled Matějské kritizuje například primátorka Adriana Krnáčová. „Její úroveň není dobrá a nijak se nemění k lepšímu," říká a dodává: „Nemluvím jen o kvalitě atrakcí, ale o všech nabízených službách.

Opravy město rozdělí do tří fází

Stačí se tam projít a vidíte, že je tam obrovský nepořádek a vše působí, jako by se člověk vrátil v čase." V jejích očích není Matějská něco, na co by město mohlo být pyšné. Opravy mají navrátit Výstavišti důstojnost, otevřít ho veřejnosti a propojit ho s celou čtvrtí.

Ještě letos v areálu vznikne griloviště nebo bikrosová dráha, nový kabát dostane Lapidárium, restaurace Bohemia, vodní biotop. Vznikne tam i park soch a vodních her. Opravy město rozdělí do tří fází. V hotovém areálu se lidé projdou asi za pět let.

Část areálu by se mohlo proměnit na celoroční zábavní park

„Osobně si myslím, že by Matějská na Výstavišti měla zůstat. Ale ne v této podobě," říká radní pro kulturu Jan Wolf. Pouťové atrakce podle něj do Holešovic patří.

Část areálu by se dokonce mohla změnit v celoroční zábavní park. „Představuji si, že tak čtyři pět atrakcí by v areálu zůstalo nastálo. Ruské kolo do Prahy rozhodně patří a na Výstavišti by bylo vhodné," míní Wolf.

Provozovatel: Pouť do Holešovic nepatří

Na plány radních se provozovatel Matějské Václav Kočka dívá ostražitě. O tom, že má zůstat na Výstavišti, nepochybuje. Ať už v této, nebo jiné formě. „Dokážu si představit, že pouť bude v pozměněné podobě. Ale já sem vozím špičkové atrakce z Německa a Holandska. Ta pestrost je na nejvyšší úrovni," namítá. Matějská má podle něj historicky na Výstavišti své místo.

Každoročně se tam také těší hojné návštěvnosti. Letošní 422. ročník začíná už příští týden v sobotu a nabídne 115 atrakcí. Obavy, že by šlo o poslední ročník, provozovatele pouti nestraší. „Vždyť už se zase pomalu chystáme na ten následující," směje se Kočka.

V úvahu připadá i cirkusové šapitó

To, že Matějská skutečně v Holešovicích zůstane, přesto není jisté. Podle Krnáčové je například mylné spoléhat na historické kořeny. „Než se v šedesátých letech přesunula na Výstaviště, vystřídala několik lokalit. Takže argument, že se Matějská pouť vždy konala zrovna tam a jinde by to nepřipadalo v úvahu, je naprosto lichý," namítá. K náhradním místům se přesto nechce vyjadřovat. Prvotní je podle jejích slov zaměřit se na zlepšení úrovně Matějské.

Podle plánů radních by se Výstaviště mohlo proměnit ve skutečný zábavní park. V úvahu připadá i stálé cirkusové šapitó. „Uvažujeme, že by v Holešovicích dostal stálé místo festival Letní Letná, tedy nový cirkus a moderní akrobacie. Žádná laciná zábava," dodává Wolf.

