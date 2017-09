Mariánský sloup rozděluje Pražany.

Praha/INFOGRAFIKA/ - Kritici sloupu? Jsou to hlupáci, míní historik. Pražští politici řekli NE obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Na čtvrtečním zastupitelstvu, které skončilo před půlnocí, si vyslechli zastánce i kritiky. Nakonec se shodli, že vypoví souhlas s využitím pozemku pro instalaci sloupu.

Uzavřené smlouvy mají radní podle schváleného usnesení vypovědět do konce roku. Kromě klubu TOP 09, ODS, KDU-ČSL a Nezávislých se 37 z 65 zastupitelů rozhodlo, že dílo Petra Váni Pražany spíš rozděluje, než aby usmiřovalo. Proto jeho instalaci na Staroměstském náměstí odmítli.

„Základním problémem je nepochopení celé záležitosti, jestliže odpůrci mluví o nadvládě a útlaku Habsburků. Ten sloup v roce 1918 strhli lidi, kteří vůbec netušili, o co se jedná. Už i kvůli tomu, co to dalo práce vytvořit, by stálo za to, aby ten sloup na Staroměstském náměstí byl.

Rozhodnutí zastupitelů vnímám jako součást předvolební strategie,“ řekl Pražskému deníku historik Jan Hrdina. Podle něj je na stanovisku zastupitelů vidět „nelogický populismus“ a naopak ocenil přístup politiků z konzervativních stran, kteří se proti sloupu nevymezovali. „Převážná část lidí byla pro obnovení,“ míní totiž historik.

Kritici jsou hlupáci

„Pokud se někdo rozhodl tvrdit, že Mariánský sloup byl symbolem útlaku Habsburků, pak by si měl uvědomit, že takový argument je hloupý. To by se potom řada barokních zámků, kostelů a klášterů, které se opravují, měly přestat opravovat, protože by rovněž mohly být označeny za symbol feudálního nebo katolického útisku?“ uzavřel historik Hrdina řečnickou otázkou.