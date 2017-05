Maraton byl pro záchranáře klidnější než loni

AKTUALIZOVÁNO

Praha - Prezident Miloš Zeman podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) opustil nadstranický přístup a straní hnutí ANO. Pokud Zeman ministra financí Andreje Babiše (ANO) neodvolá, premiér se bude chtít sejít kvůli dalšímu postupu s ústavními právníky a experty. Řekl to dnes v televizi Prima. Zároveň odmítl, že by si sociální demokracie objednala sledování Babiše. Nahrávky, které šéfa hnutí ANO zachycují, jak mluví o článcích v médiích, která mu v minulosti patřila, by podle něj měla vyšetřit policie.