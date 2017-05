Malér s Míšou dětem ukázal, jak pomáhat lidem

Praha – Nejen poučení o první pomoci, ale i příležitost prošmejdit opravdický sanitní vůz dopravní zdravotní služby včetně možnosti posadit se za jeho volant, rozsvítit maják a spustit houkačku nabídl ve čtvrtek dětem z hlubočepské mateřské školy zdravotnický edukační den. Instruktoři zdravotnické a požární společnost Falck předvedli nejen vybavení svého auta, ale v divadelní scénce také nabídli poučení o zásadách první pomoci. A skutečně veliký zájem byl nejen o tu houkačku!

Je fajn, když jde jenom o hru – avšak to, že někoho píchne včela a on dostane anafylaktický šok, se nemusí přihodit jen medvědovi Míšovi. Ovšem – spoledně s ním si je možno vyzkoušet, co v takové situace dělat, kdyby se někomu přihodila doopravdy… Děti tak už vědí, jak správně propnout ruce pro masáž srdce – a jak se do ní skutečně pustit. Zkušenost záchranářů ukazuje, že tahle školení mají smysl už ve skutečně útlém věku. Nezřídka se stává, že na místě skutečné události si děti dovedou poradit lépe, než mnozí dospělí.

