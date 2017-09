Má se primátorka vzdát platu?

Praha - Vedení metropole v čele s primátorkou je podle opozičních Pirátů zodpovědné za promlčení kauzy Opencard, na které Pražský deník opakovaně upozorňoval. Piráti proto vyzvali primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) a také ředitelku magistrátu Martinu Děverovou, aby do konce aktuálního volebního období věnovaly desetinu svých měsíčních platů na „alespoň částečnou úhradu“ škody, která měla vzniknout údajnou nekompetencí při řešení kauzy.

JAKUB MICHÁLEKpředseda zastupitelského klubu Pirátů



Kdy Piráti poprvé upozornili vedení Prahy na blížící se promlčení kauzy Opencard?

Už v září 2015 jsme primátorce Krnáčové předložili čtyřicetistránkovou analýzu s doporučeními, co udělat v návaznosti v kauze Opencard. Jedno z nich bylo urychleně zvážit žalobu na bývalého primátora Pavla Béma (ODS) a jeho náměstka Petra Hulinského (ČSSD), protože městu hrozí promlčení nároku na náhradu škody.

Jak reagovalo vedení města?

V prosinci 2016 jsme termín promlčení připoměli primátorce Krnáčové, která následně nechala schválit Radě hlavního města, že se žaloba podá. Ve skutečnosti ale magistrát nic nedělal, a tak se nárok na náhradu škody promlčel. Kdy a komu magistrát zadal zpracování analýzy, která měla odovědět na otázku, zda je možné škody za Opencard vymáhat? V lednu 2017 nechala ředitelka magistrátu zpracovat analýzu advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík & partneři. Její první šéf Marián Čalfa v minulosti pracoval pro Petra Hulinského (ČSSD), mimo jiné v kauze Spastic Hendikep. Její druhý šéf je odvolaný vrchní státní zástupce Vlastimil Rampula, který mimo jiné dohlížel i nad postupem státního zastupitelství v kauze Opencard. Analýza stála bezmála dva miliony korun. Jaký závěr analýza přinesla? Na konci března 2017 advokátní kancelář analýzu dodala. Podle ní není vůbec jasné, že ke škodě došlo a že za ni někdo odpovídá. Navíc je podle ní nárok už promlčený, protože od škodní události uplynulo více než 10 let. Aktuální situace je taková, že žaloba na Béma a spol. by neměla šanci na úspěch už proto, že radní nechali nárok promlčet. Dvoumilionová analýza byla vyhozené peníze a rozhodnutí bylo neveřejné a netransparentní.

ADRIANA KRNÁČOVÁprimátorka hlavního města Prahy



Vyslechnete výzvu Pirátů k odevzdání části platu?

Co říkáte jejich kritice? Chápu, že se blíží volby. Pro mě bylo prioritou vyřešit problém, který Praha měla, protože každý týden hrozilo, že Opencard nebudeme moci dále vydávat. Proto jsme přišli s projektem Lítačky. Ta funguje bez problémů, což považuji za ohromný úspěch. Pokoušeli se o to už mí předchůdci, ale vyřešila ho až tato rada. Pokud by bylo možné dohnat ke zodpovědnosti ty, kdo za tím tunelem stáli, byla bych první, kdo by tu žalobu podával. Cela kauza se ale prošetřovala už několikrát a potrestaní byli jen dva úředníci. Proč rada v červnu zdůvodnila nepodání žaloby „nulovými šancemi na úspěch“, ale zamlčela jako důvod promlčení kauzy, který posudek také jasně uvádí? Termín promlčení není jasný a neshodují se na něm ani právníci, tak prosím netlumočte pouze informace Pirátů, které jsou mnohdy velmi zavádějící. Cele to je o tom, že prostě nejsou žádné důkazy a Praha by šla do předem prohraného sporu, který by nás jen vyšel na další desítky milionů korun.

Proč vedení Prahy využilo služeb právní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, jejímž partnerem je bývalý pražský vrchní žalobce Vlastimil Rampula, zainteresovaný v kauze Opencard?

Výběr advokátních kanceláří nebyl politickým zadáním, ale vybíral je samotný úřad. Vzhledem k tomu, že jsme si nechali vypracovat dva posudky, které se vzájemně doplňovaly, a přesto se v těch zásadních věcech shodovaly, tak je zřejmé, že i tento posudek byl zpracován objektivně a relevantně. To, že úřad vybral i kancelář Čalfa, Bartošík a partneři, kde je jedním z partnerů i pan Rampula, je nešťastné, ale i podle výkazů je zřejmé, že se na posudku nijak nepodílel. Už jsem úředníkům řekla, že vždy budu chtít znát předem, koho oslovují.“