Lidovci a STAN představili společné volební logo

Praha - KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) v pondělí v Praze představili logo koalice, v níž se budou na podzim společně ucházet o hlasy voličů při volbách do Sněmovny. Trojúhelník tvořený čtyřmi rostoucími žlutými pruhy má podle předsedů obou uskupení Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) a Petra Gazdíka (STAN) symbolizovat budování společnosti odspodu a zohlednění potřeb rodin a obcí i v celostátní politice. Vznik volební koalice musí za dva týdny ještě definitivně potvrdit lidovecký sjezd, Bělobrádek je ale v tomto směru optimistický.

Petr Gazdík a Pavel Bělobrádek představují nové volební logo.Foto: ČTK/ Michal Krumphanzl

Jednotlivé pruhy na logu podle obou předsedů postupně představují rodinu, obec, region a celý stát a společnost. Zároveň je podle nich logo i symbolem růstu síly. „Je to ten nárůst, který očekáváme. A také to symbolizuje to, že politici by měli mít blízko k lidem, k rodinám a že od těch rodin, přes obce, přes regiony potom se má vládnout," řekl Bělobrádek novinářům. „Vládnutí má být zespoda. Nemá to být demokratický centralismus, ale má to být vládnutí tak, aby potřeby lidí od rodin přes obce a regiony se projevovaly i v celostátním měřítku," doplnil.

Koalice potřebuje nejméně deset procent hlasů

Obě uskupení jednala o vzniku volební koalice od loňského prosince, vedení lidovců a starostů její vznik potvrdila v dubnu. Teoreticky by vytvoření koalice ještě mohl zvrátit sjezd KDU-ČSL, to ale Bělobrádek neočekává. „Já schválení očekávám a budeme jenom sledovat, jaký bude ten poměr. Nicméně já jsem byl minulý týden na jižní Moravě, ve Zlínském kraji, na Vysočině, já jsem optimista," řekl.

Na rozdíl od kandidatury samostatných stran musí volební koalice pro vstup do Sněmovny získat nejméně deset procent hlasů. To znamená riziko především pro KDU-ČSL, která by bez starostů bezpečně překonala pětiprocentní práh, součet preferencí obou skupin v průzkumech se ale pohybuje na hranici deseti procent. Bělobrádek i Gazdík ale předpokládají, že se zvýšený volební práh podaří bez potíží překonat.

Koalice lidovců a starostů by podle Bělobrádka měla cílit na středové voliče, kteří chtějí prozápadní orientaci země, ekonomickou prosperitu a nevěří na vládu silné ruky. Zároveň by koalice podle něj měla nabídnout novou generaci politiků, kteří nejsou spojeni s minulými skandály. „My jsme chodili do občanských zaměstnání, my jsme závratně nezbohatli v 90. letech, my jsme lidi, kteří prošli politikou odspoda," řekl.