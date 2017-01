Lidé si budou moci pořídit lítačku bez evidence osobních údajů

Praha - Cestující pražskou MHD si budou moci nově pořídit kartu lítačka bez evidence osobních údajů a u již vydaných karet budou moci požádat o vymazání informací ze systému. Novinářům to v pondělí sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). O zavedení nových možností budou v úterý hlasovat pražští radní, pokud je schválí, začnou platit od 1. února. Lítačku začalo město vydávat loni v březnu a karta postupně nahrazuje opencard, kterou Praha již nevydává, platné karty ale mohou lidé nadále používat.

Lítačka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Po anonymizované kartě se vytvořila poměrně vysoká poptávka od lidí, kteří o lítačku žádají. My jím tímto krokem chceme vyjít vstříc. Konzultovali jsme to i s Úřadem pro ochranu osobních údajů a bylo nám řečeno, že by tato varianta měla existovat," uvedla Krnáčová.

Jméno a fotografie budou pouze na kartě

Podle dokumentu, který mají projednat radní, v případě vydání tohoto typu lítačky bude jméno s fotografií vytištěno pouze na kartě. V elektronickém systému evidence karet a držitelů už žádné informace nebudou, a to včetně fotografie a jména. Tento typ lítačky si budou moci lidé vyzvednout jen osobně na kontaktních místech a nebude možné si ji objednat přes internet.

Druhou novinkou, kterou město chce zavést, je možnost zažádat o vymazání osobních údajů ze systému. To se týká držitelů již vydaných karet. Údaje mají být vymazány nejpozději do 30 dnů od podaní žádosti.

Lítačka vyšla město na 8,2 milionu korun

Pořízení lítačky vyšlo město podle dřívějšího vyjádření primátorky na 8,2 milionu korun a měsíční náklady na provoz kartového centra jsou 3,2 milionu korun. Opoziční strany kritizují, že město lítačku pořídilo bez otevřeného výběrového řízení. Navíc nenabízí žádné služby, které by lidem usnadnili nákup jízdného.

