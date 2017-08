Lidé bez domova v Praze provádějí už pět let

Praha - Od studentského projektu party nezkušených nadšenců uplynulo pět roků. Projekt Pragulic zprostředkovávající prohlídky pražským podsvětím je dnes profesionální organizace. Není jediná, která nabízí práci lidem bez domova.

PragulicFoto: www.facebook.com/Pragulic

Počáteční myšlenka se za ta léta nezměnila. Jen cíl organizace se podle ředitelky Pragulicu Terezy Jurečkové posunul. „Zprvu jsme chtěli zaměstnat lidi bez domova a začlenit je zpět do společnosti. To je ale nadlidský výkon,“ uvedla.

Postupem času proto přesunula pozornost na fakt, jak se veřejnost na lidi bez domova dívá a co si o nich myslí. „Ukázaly jsme ostatním, jak život na ulici oprav-du vypadá,“ řekla Jurečková. Nyní po pěti letech existence Pragulicu je pro Pražany vycházka s Helčou, Pepou nebo jazykově vybaveným Robertem téměř povinností. „Prohlídky jsou dnes velmi populární, lidé se o nich mezi sebou baví a skoro každý si to chce sám zažít,“ tvrdí ředitelka organizace. „Přitom zpočátku moc lidí nevěřilo, že projekt může fungovat v praxi,“ doplnila.

Lidé se na prohlídky hlásí ze zvědavosti a díky jisté míře sociálního cítění. „V běžném životě nemáte šanci se s takovým člověkem potkat a mluvit s ním otevřeně,“ vysvětlila Jurečková.

Téměř polovina zájemců je z ciziny

Pragulic má dlouhodobě kolem čtyřiceti procent zákazníků ze zahraničí. Dělá navíc programy nejen pro jednotlivce, ale i pro školy a firmy. „Přesto ale cílíme hlavně na českou klientelu, jelikož nemáme tolik průvodců, kteří by ovládali cizí jazyk,“ vysvětlila spoluzakladatelka.

Pragulic patří mezi průkopníky této činnosti, kontaktovali je proto v prvních dvou letech i zástupce různých organizací z ciziny, zda by se mohli přijet podívat, jak fungují, protože mají zájem něco podobného zavést i u nich. „Další organizace tohoto typu fungují velmi dobře v Berlíně, ve Vídni a nyní začínají i v Bratislavě,“ uvedla Jurečková.

Pomáhají i další

Nejde o jedinou organizaci, která zaměstnává lidi bez domova. Ostatní se zaměřují zejména na gastronomii. Velmi populární je Jídelna Kuchařek bez domova, která otevřela v březnu na Smíchově. Více než rok také brázdí pražské ulice Bloudící kavárna. Nově na podzim vznikne i sociální družstvo Střecha, které nyní hledá vhodné prostory pro veganské bistro.

Každý průvodce má svůj příbeh

Komentované vycházky s Pragulicem jsou založené na autentickém zážitku průvodců. Každý z nich ukáže skupince Prahu z jiného pohledu. Nejprodávanější prohlídkou je zážitek s extravagantním Karimem, který s organizací spolupracuje od samého počátku. Jeho prohlídky jsou vyprodané na dva měsíce dopředu.



To průvodce Vojtěch měl cestu k Pragulicu složitější. Když ho prvně Tereza kontaktovala, měl velké problémy s alkoho-lem a byl podvyživený. „Bylo těžké si představit, že by pro nás mohl pracovat,“ vzpomíná ředitelka Pragulicu Tereza.



Vojtěchovy potíže s pitím došly tak daleko, že skončil kvůli selhání jater v nemocnici. Což byl podle Terezy přesně ten moment, kdy si i on sám uvědomil, že se svým životem musí něco dělat. Dnes žije celkem spokoje-ně, přibral a už nepije.

Pragulic po pěti letech v číslech…

21 průvodců

35 000 návštěvníků

3100 prohlídek, které odvedli průvodci

54 výhrůžek trestním oznámením

213 kg rozdaného oblečení

338 prohrabaných popelnic

1117 e-mailů, na které ředitelka neodpověděla

258 injekčních stříkaček v kanceláři

11 695 fanoušků na sociální síti Facebook