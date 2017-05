Libeňský most je v horším stavu, než se čekalo

Praha – V dobrém stavu zkoumané části Libeňského mostu nejsou a s hledáním řešení by se nemělo otálet – k obavám ale není důvod. Není tam třeba mít strach jako chodec ani jako řidič nebo cestující v tramvaji. Deníku to ve středu řekl Jiří Kolísko, ředitel Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho specialisté ověřují jak kondici podzákladí a základu třetího pilíře, tak i dalších prvků konstrukce, a budou navrhovat možnosti nápravy.

„Čeho bych se bál, jsou další povodně,“ poznamenal Kolísko. Ne že by mostu hrozilo podemletí – rozhodně by mu ale neprospěla dopravní zátěž, která je za velké vody na této klíčové cestě přes Vltavu enormní. Testy budou pokračovat až do konce roku – už zhodnocení zkoumaných částí ale ukazují, že části skryté pod vodou nejsou v dobré kondici.

Beton je nehomogenní

Náměstek primátorky a radní pro oblast dopravy Petr Dolínek to ve středu řekl jasně. „Stav je horší, než se předpokládalo,“ konstatoval. Beton mimo jiné poškodila síranová koroze – procesy spojené s tvorbou krystalků, které narušují jeho hmotu. Beton je nehomogenní, pórovitý a drolí se.

Zjištění Kloknerova ústavu budou jedním z klíčových pramenů pro rozhodování, jak dál postupovat s přípravou rekonstrukce soumostí. V úvahu přicházejí náročné opravy, částečná náhrada některých částí novými i zbourání mostu a vybudování nového. Zásadní bude stanovisko ministerstva kultury, které zvažuje, zda Libeňský most získá památkovou ochranu. Kdy budou k dispozici závěry i to, jaké budou, je zatím otázkou.

Konečný verditk je věcí politiků

Všechna uvažovaná řešení jsou záležitostí stamilionů až miliard korun – podle toho, co vše by se mělo udělat – a z čistě technického pohledu lze konstatovat, že opravy by zřejmě byly nejméně stejně nákladné jako novostavba, avšak s poněkud nejistým výsledkem.

Konečný verdikt ovšem není věcí techniků, nýbrž politiků, připomněl Kolísko. Těší ho prý, že on není tím, kdo má v této věci odpovědnost člověka rozhodujícího o tom, jak naložit s penězi daňových poplatníků. „My jsme připraveni pomoci, ať bude rozhodnutí jakékoli,“ poznamenal.

Do budoucna Praha počítá se zásadnějšími rekonstrukcemi ještě dalších čtyř mostů přes Vltavu: soumostí Hlávkova mostu, mostů Legií, Palackého – a také pomýšlí na technicky vcelku jasné, ale z dopravního hlediska velmi zatěžující práce na Barrandovském mostě.