Levné bydlení vyroste v Karlíně i na Chodově

Praha - O vlastním bytě může zatím jen snít. Paní Marie pracuje v pražské mateřské školce a bydlí na okraji metropole se spolubydlící. Ze svého platu, který každý měsíc dostává, by na bydlení jen pro sebe neměla dostatek peněz.

Levné bydlení v PrazeFoto: Deník

V budoucnu by se její sen mohl proměnit ve skutečnost a paní Marie by se stěhovala do svého. Praha totiž plánuje postavit domy nabízející takzvané dostupné bydlení. Byty s nižším nájmem budou určené pro městské zaměstnance, jako jsou strážníci a učitelé. Nebo pro lidi v nouzi.

Minulý týden dostal magistrát do svých rukou seznam míst, kde by metropole mohla začít stavět. „Vytipovali jsme přibližně 500 pozemků," prozradil Marek Vácha, mluvčí Institutu plánování a rozvoje hlavního města (IPR). Právě tato organizace vypracovala seznam lokalit, který má Pražský deník k dispozici.

BYDLENÍ V CENTRU PRAHY

Jednou z vytipovaných lokalit, kde město vlastní pozemky, je Rohanský ostrov,. Ten spadá pod v současnosti lukrativní adresu Karlín. Že by se z místa u Vltavy mohlo stát ghetto plné sociálně slabších lidí podle pracovníků IPR nehrozí.

„Dostupné bydlení ve velké míře nemusí nutně představovat problém. Záleží, jaká by byla skladba nájemníků. Nemusí tam být vyloženě sociálně vyloučení lidé, ale třeba zaměstnanci města," řekl Vácha.

Navíc se nepočítá s tím, že by vyrostla celá jedna čtvrť s levným bydlením, jako je tomu například ve Vídni. Spíše budou domy s dostupnými byty rozptýlené po metropoli.

„Je třeba začít vytipovaná místa filtrovat," popsal další nakládání s vypracovaným seznamem magistrátní radní pro majetek Radek Lacko. Budování nových domů je zatím hudbou budoucnosti. Nezačne se řešit dříve, než za dva roky. Záležet bude i na případné poptávce. Podle Lacka chce totiž město nejdřív podporovat připravené projekty své či městských částí.

„Vznik dostupného bydlení chceme podpořit v Lysolajích, Horních Počernicích nebo v Praze 8, kde už se připravují projekty," tvrdí Lacko. Magistrát by měl vybudovat sociální bydlení i na Černém Mostě. Tam vznikne až 200 bytů typu 3+1.

MĚSTO VYUŽIJE OPUŠTĚNÉ DOMY

Kromě stavění nových činžáků by pro tento účel měly sloužit i prázdné domy. Nového života by se tak mohly dočkat třeba opuštěné budovy na Chodovci.

Na vybudování levného bydlení má v současnosti Praha vyčleněny tři miliardy korun. Člen komise pro rozvoj sociálního bydlení Matěj Stropnický nedávno řekl, že pokud město začne stavět a nabízet lidem byty s nižším nájmem, mohla by celkově klesnout cena bytů na trhu. Pak by se nových domovů mohly dočkat další tisíce lidí.

V budoucnu vzniknou stovky dostupných bytů. Přesný počet zatím není znám. Praha má ve svém bytovém fondu devět tisíc jednotek. Dva tisíce se ještě podle radního Lacka prodají, neboť už to bylo dříve domluveno.