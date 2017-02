Letenský kolotoč roztočí Pražané už na jaře příštího roku

Praah - Už za čtyři dny bude zahájena oprava letenského kolotoče. Výsledek rekonstrukce pak Pražané uvidí na jaře roku 2018.

Oprava kolotoče, který je nejstarší dochovanou atrakcí tohoto typu v Evropě, je rozdělená do dvou etap. Přičemž každá z nich by měla vyjít na tři a půl milionu korun. První etapa oprav, která startuje již 22. února, se týká novorenesančního pláště kolotoče.

Druhá etapa se pak velmi zásadně dotkne vnitřku památky. Na tuto část oprav právě probíhá sbírka. Ta se podle Adama Duška, mluvčího Národního technického muzea, vyvíjí velmi úspěšně. „Získali jsme dva velké sponzory a z řad veřejnosti se nám podařilo vybrat téměř sedm set tisíc korun," uvedl.

Někteří z koňů měli jména

Uvnitř kolotoče se nachází 19 koní, na nichž se Pražané mohli na Letné poprvé svézt v roce 1894. „Víme, že někteří z koňů dokonce měli jména, jako Flora nebo Poly," řekl Dušek. Koně jsou potažené pravou koňskou kůží a vycpané slámou. Do práce na opravě kolotoče se tedy zapojí čalouníci nebo řezbáři.

„Ti se postarají koním o hlavy, nohy a kopyta," vysvětlil mluvčí Národního technického muzea. Oprav se dočkají i dobová sedla, ohlávky nebo podocasníky. „V neposlední řadě pak koně dostanou nové kůže," doplnil Dušek. Kvůli zachování původní podoby musí jít o pravé koňské kůže. Ministerstvo zemědělství tak přislíbilo, že s jejich vytipováním a obstaráním pomůže.

Lidé mají k letenskému kolotoči vztah

Termín pro otevření opraveného kolotoče je plánovaný na příští rok. To potvrdil i starosta Prahy 7 Jan Čižinský. „Do léta bude kolotoč v provozu," konstatoval. Dodal také, že pokud by se nevybrala potřebná částka, jsou připraveni přidat na opravu až sedm set tisíc korun. „Nevěřím ale, že to, co chybí, by se nevybralo. Lidé jasně ukázali, že k letenskému kolotoči mají vztah," dodal.