Lékaři se bouří: ať radní spravují polikliniky lépe

Praha - Nejistota. Jedno z nejčastějších slov lékařů z Polikliniky Pod Marjánkou. Jako by doktoři a představitelé vedení městské části Praha 6 mluvili jinou řečí. Obě strany chtějí totéž. Komfortní prostředí, ve kterém by se dalo bezpečně léčit. Každý si to ale zřejmě představuje trochu jinak.

Největší spor se vede o umístění oddělení LDN v areálu. Její zřízení by podle doktorů mohlo mít dopad na rozsah lékařské péče. Nervózní tak jsou zejména pacienti.

Umístění LDN do areálu by podle lékařů znamenalo řadu komplikací

Lůžková část by se měla do polikliniky přesunout z areálu bubenečské nemocnice v ulici Chittussiho. „Jsme zděšení, jsme obyčejní doktoři, nechtěli jsme ani zakládat nějaký spolek, ale museli jsme se ozvat," vysvětluje jedna z lékařek a členek Spolku Poliklinika pod Marjánkou. Podle doktorů by totiž umístění LDN do areálu znamenalo řadu komplikací, jednou z nich je stížené parkování.

„Už teď je to problém, 33 míst v podzemí to nezachrání," dodává lékařka. Strach mají i o to, aby mohla být zachovaná lékařská péče ve stejném dosahu jako doposud. Podle radnice je věc jasná. Věková struktura obyvatel napovídá, že zařízení pro dlouhodobě nemocné je nezbytné.

Radní chtějí vyjít vstíc občanů

„Jako nejvhodnější variantu považujeme přístavbu lůžkové části. Budova bude technologicky navazovat na provoz kliniky, ale bude samostatná," uvedla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Hanušová (TOP 09).

S tím, že chtějí vyjít vstříc občanům a rozšířit plochu, která je určená pro lékaře. Ti si ale nedovedou představit, kde by se pro ně objevil nový prostor. „Záměr vybudovat LDN je upřednostňován před potřeby polikliniky," popsala doktorka Ivana Stupková.

Vedení radnice se snaží situaci uklidnit

Na kontroverze upozorňuje i opozice Prahy 6. Podle Petra Píši (Zelení) je hlavním důvodem snaha uvolnit lukrativní pozemek u nemocnice v Chittussiho ulici, na který si dělá zálusk developerská společnost. Radní ale nařčení odmítají. O svou pozici má strach i místní Centrum rehabilitace RHT.

„Naše prostory mají podle návrhu sloužit jako vchodová část do nového oddělení LDN," popsala fyzioterapeutka Tamara Bártíková. Vedení radnice se ale snaží situaci uklidnit. „S Centrem rehabilitace do budoucna určitě počítáme," okomentovala Hanušová. Celý projekt se navíc momentálně dostal do patové situace.

Přípravy se tak pozastavily

„Na základě podnětu občanů zahájilo v červnu loňského roku ministerstvo kultury řízení o prohlášení budovy polikliniky za nemovitou kulturní památku," uvedl mluvčí městské části Martin Churavý. Přípravy se tak pozastavily, pokračovat budou až po skončení správního řízení.

Radnice počítá, že se projekt rozjede v letošním roce

Obdobnou situací si v loňském roce prošla i Praha 10. Proti plánovaným opravám Polikliniky Malešice se postavili místní lékaři. Několik let odkládané opravy měly započít v minulém roce. Doktoři ale poukazovali na nedostatečnou komunikaci radních. Obavy provázely zejména to, jak bude naloženo s azbestem, který starý plášť budovy obsahuje.

Opravy nakonec měly započít na začátku letošního roku. Práce se ale pozdržely. „Praha 10 usiluje o zajištění dotace pro obnovu vnějšího pláště budovy. Žádost o dotaci ale vyžadovala nové posouzení projektu a jeho dílčí změny," vysvětlil mluvčí Prahy 10 Vítek Novák. Radnice nicméně nadále počítá s tím, že se projekt rozjede ještě v letošním roce.

Na Praze 7 se chystají změny

Do problémů se v minulosti dostala i poliklinika na Praze 7. Předchozí vedení radnice se ji chystalo prodat, a to kvůli dluhům. Současná rada ale rozhodla o jejím zachování. V letošním roce ji tak čeká stěhování. Opravený prostor na rohu ulic Františka Křížka a Milady Horákové by se měl otevřít v září letošního roku.

Poliklinika totiž nyní sídlí v pronajatých prostorách, které jsou v dezolátním stavu a nejsou bezbariérové. „Přestěhování do vlastních renovovaných prostor nám pomůže zajistit dostupnou, kvalitní a dlouhodobě udržitelnou lékařskou péči," okomentoval starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Předpokládané náklady na úpravy objektu jsou 30 milionů korun. Radnice v současné době žádá o dotaci hlavní město.