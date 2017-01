Lékař použil data pacientů pro senátní kampaň. Hrozí mu postih

Praha - Lékaři Jiřímu Holubářovi, který loni neúspěšně kandidoval za TOP 09 do Senátu, hrozí postih od Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Vyplývá to z informací o loňských kontrolách, které dnes úřad zveřejnil. Holubář v kampani využil adresy svých pacientů bez jejich souhlasu a poslal jim dopis s žádostí o podporu. Holubář už dříve sdělil, že se chtěl dopisem bránit tvrzení svých oponentů, podle nichž by jako senátor s lékařskou praxí skončil.

"Kontrolovaný využil osobní údaje zpracovávané v rámci zdravotnické dokumentace pro účel, který s původním účelem, k němuž byly předmětné osobní údaje shromážděny, již nesouvisí," uvádí se v závěru kontroly. Holubář podle inspektorky úřadu Jiřiny Rippelové nedoložil, že by adresy směl využít pro dopis, jímž obeslal zhruba 11.000 pacientů. Proto s ním bylo zahájeno řízení o správním deliktu. Holubář pacienty v dopise informoval o změnách v provozu své ambulance v malešické poliklinice a především o tom, čeho by rád dosáhl jako senátor. "Budu rád, když mě v mém úsilí podpoříte," napsal svým potenciálním voličům. Čtěte také: Mostecký magistrát vylosoval čísla pro opakované senátní volby ÚOOÚ za loňské druhé pololetí zkontroloval řadu institucí včetně uprchlických zařízení ministerstva vnitra, v nichž žádné porušení zákona o ochraně osobních údajů neodhalil. Několika organizacím ale udělil sankce v celkové výši 142.000 korun. Nejvyšší padesátitisícovou pokutu dostala společnost Kreditech Česká republika mimo jiné kvůli předávání osobních údajů do ciziny. Sankci 40.000 korun dostalo Generální ředitelství cel za to, že si z centrálního registru vozidel zjistilo majitele aut parkujících v areálu ředitelství. Kontroly se týkaly také pojišťoven, bytových družstev nebo náboženských společností. Jednou z nich byla společnost Cesta Guru Járy, jejíž přípravný výbor dostal dvoutisícovou sankci. Jaroslav Dobeš alias "guru Jára" je stíhaný jako uprchlý za znásilnění několika dívek na seminářích esoterické školy Poetrie. Čtěte také: Kauza guru Járy: Pravda nemá vyjít najevo, tvrdí advokáti Řízení o správní deliktu pro nezabezpečení osobních údajů je vedeno také kvůli tomu, že jeden z pražských strážníků neoprávněně zveřejněnil na www.youtube.cz video, které pořídil během služby.

