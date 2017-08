Legendární „Jančíkovy“ květináče. Co s nimi bude dál?

Praha - Kvůli instalaci elek- trických kabelů Praha 5 dočasně přemístila 26 masivních květníků, které mají mezi lidmi kontroverzní pověst. Náročná manipulace s betonovými kvádry přijde radnici na zhruba deset tisíc korun za kus.

Víc než dvacítku legendárních betonových květináčů z éry starosty Milana Jančíka (ODS) odvezla před čtvrteční půlnocí těžká technika ze Strakonické ulice a okolí. Po instalaci kabelů se květináče za několik týdnů zase vrátí na původní místo.

Optimální využití květináčů se hledá obtížně

Budoucnost mnoha lidmi vysmívaných kvádrů zůstává nejasná. Většina musí zůstat na svých místech do konce příštího roku kvůli dodržení podmínek dotace EU. Ta z operačního programu životní prostředí zafinancovala jejich využití jako truhlíků pro „izolační zeleň“, která snižuje emise z dopravy. „Optimální využití květináčů se hledá obtížně. Ideální nejsou ani pro ty strom- ky, protože v nich nemají kam růst.

Přebytečné květináče by se mohly zapracovat do prostoru na základě architektonické soutěže taková je teď zřejmě hlavní vize Prahy 5. Mohly by ale sloužit třeba také jako zábrany proti vjezdu aut apod. Možností je opravdu hodně,“ sdělil vedoucí odboru správy veřejného prostranství a zeleně v Praze 5 Jan Zeman.

Prodej květináčů se zatím příliš nedaří

Radnice pětky začala před rokem nabízet ke koupi asi šedesátku květináčů ty, které vyřadila z dotačního programu. Ani tato snaha současného vedení o zbavení se nepopulárního dědictví není zatím příliš úspěšná. Podle Zemana se zatím prodaly tři kusy. Důvodem může být i relativně vysoká cena přes 30 tisíc korun, vycházející ze znaleckého posudku. „Radnice ale hledá cesty, jak cenu snížit a tím zatraktivnit nabídku pro soukromé firmy i státní nebo obecní instituce. Předběžný zájem o koupi několika květináčů má teď třeba Praha 12,“ dodává Zeman. Podle něj se po skončení dotačního programu bude muset vyřešit i otázka, co se stromky z květníků převážně jeřáby a platany. Do místních parků prý půjde přesadit kvůli kapacitě jen část.

Praha 5 nakoupila necelé tři stovky betonových květináčů v minulé dekádě během starostování Milana Jančíka (2002-2010) za zhru- ba 20 milionů korun většinu nákladů později pokryla zmíněná, v minulém roce proplacená dotace. Jančíka několikrát vyšetřovala policie kvůli podezření z machinací s veřejným majetkem např. s pozemky Českých drah u Smíchovského nádraží. Obžalován ale nikdy nebyl. ODS se do vedení radnice vrátila poprvé od Jančíkovy éry loni, po rozpadu dosavadní koalice čtyř stran.

Některé z přesunutých kvádrů skončily na Radlické radiále

Betonové truhlíky rozmístila radnice do ulic a veřejných prostranství až po odchodu Jančíka v roce 2012. Obyvatelé Prahy 5 si na ně často stěžovali kvůli blokování chodníků nebo parkovacích míst, i kvůli estetickému dojmu. Jednotlivé květníky pak mizely z míst, kde byla nespokojenost nejsilnější například z Hořejšího nábřeží. Padesátku jich musela radnice odstranit z památkové zóny a navrch zaplatit pokutu.

Některé z přesunutých kvádrů skončily např. na Radlické radiále. Někde se v problematických betonových nádobách začaly vršit odpadky. Část z nich proměnili studenti při letním happeningu ve vodní lázně. Další pak městská část obložila, ve snaze o zlepšení jejich reputace, dřevem. Kritické hlasy na adresu květináčů se nevyhnuly ani sociálním sítím: „Betonové zrůdičky, které jsou mezi lidmi označovány jako sarkofágy, rakve nebo vany,“ napsal v jedné glose uživatel Facebooku.