Léčebné konopí se bude od února zřejmě dovážet, může být dražší

Praha - Léčebné konopí se bude od února, kdy nebude na trhu konopí z tuzemské výroby, do českých lékáren zřejmě dovážet ze zahraničí. Médiím to napsala mluvčí ministerstva Štěpánka Čechová. Dovezené konopí ale bylo v minulosti zhruba třikrát dražší než to české.

Léčebné konopí, které na základě zakázky pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dodala česká firma Elkoplast, je použitelné do konce ledna. Smlouva s Elkoplastem skončila loni, nový dodavatel dosud nebyl vybrán. Navíc SÚKL bude muset opakovat výběrové řízení, přihlášení uchazeči totiž nesplnili zadávací podmínky. V minulosti se konopí dováželo několikrát V době, než bude k dispozici konopí od nového pěstitele, se tak zřejmě bude konopí do lékáren dovážet ze zahraničí. Povolení k dovozu vydává inspektorát omamných a psychotropních látek, který je samostatným oddělením ministerstva zdravotnictví. „Tato praxe dovozu konopí byla v minulosti již několikrát využita a lze ji využít i nyní," uvedla Čechová. V minulosti se léčebné konopí dováželo z Nizozemska. Jeho gram stál kolem 300 korun, což je zhruba třikrát více, než kolik v lékárnách nyní stojí konopí z tuzemské výroby. Povolení na dovoz měly v minulosti tři firmy. Je dostupné na elektronický recept s omezením Na ministerstvu ke konci roku skončil zmocněnec ministra pro zavádění léčebného konopí do zdravotnického systému Tomáš Zábranský. Ve funkci byl od roku 2014, podle Čechové mu na konci roku vypršela smlouva. Konopí je v Česku dostupné výhradně na elektronický recept s omezením. Konopí může aktuálně předepisovat 26 lékařů a vydává se v 25 lékárnách. Dosud bylo vydáno přes 2,5 kilogramu léčebného konopí. Měsíčně si jej vyzvedne asi 25 pacientů, průměrná měsíční spotřeba jednoho pacienta činí asi deset gramů. Léčbu konopím povoluje zákon na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS. Předepisovat ho mohou onkologové, neurologové, odborníci z oboru paliativní medicíny, léčby bolesti, revmatologové, ortopedi, infekcionisti, internisté, oční a kožní lékaři, geriatři a psychiatři. Čtěte také: Průběh těžkých onkologických nemocí ovlivňuje psychika pacienta





